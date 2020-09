Merkel reiškia gilų susirūpinimą dėl staigaus COVID-19 atvejų skaičiaus augimo

Vokietijos kanclerė Angela Merkel reiškia gilų susirūpinimą dėl sparčiai didėjančio naujų COVID-19 atvejų skaičiaus Vokietijoje, pirmadienį pranešė kanclerės atstovas. Jis paragino piliečius laikytis griežtų higienos taisyklių ir saugaus atstumo, taip pat dėvėti kaukes.

„Užsikrėtimo atvejų skaičius kelia nerimą mums visiems, – teigė Steffenas Seibertas. – Iš kai kurių Europos šalių patirčių galime spręsti, kur tokia tendencija gali nuvesti.“

Per susitikimą su Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos (CDU) vadovybe A. Merkel perspėjo, kad naujų COVID-19 atvejų, kurių šiuo metu per parą patvirtinama apie 2 tūkst., skaičius iki Kalėdų gali siekti 19 200 atvejų, jei ir toliau išliks tokia pati per dieną užfiksuojamų atvejų daugėjimo tendencija, naujienų agentūrai AFP sakė partijos šaltiniai.