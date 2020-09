PSO: Afrika išvengė eksponentinio COVID-19 atvejų skaičiaus augimo

Afrikai pavyko išvengti eksponentinio COVID-19 atvejų skaičiaus augimo, kuris šiuo metu fiksuojamas kitose pasaulio dalyse, pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

PSO teigimu, Afrikai veikiausiai pavyko išvengti didžiulio protrūkio dėl nedidelio gyventojų tankumo ir karšto bei drėgno klimato.

Visoje Afrikoje iki šiol užregistruota beveik 35 tūkst. mirčių nuo COVID-19 ir daugiau nei 1,4 mln. ligos atvejų. Palyginimui, vien JAV užregistruota apie 7 mln. COVID-19 atvejų ir daugiau nei 200 tūkst. mirčių nuo šios ligos.

„COVID-19 plitimas Afrikoje pasižymi palyginti mažesniu užsikrėtimo atvejų skaičiumi, kuris per pastaruosius du mėnesius sumažėjo. Per pastarąsias 4 savaites Afrikoje užregistruoti 77 147 COVID-19 atvejai, o per ankstesnes 4 savaites – 131 647 atvejai“, – sakoma Kongo sostinėje Brazavilyje įsikūrusio PSO Afrikos padalinio pranešime.

Pasak PSO, labiausiai koronaviruso paveiktose Afrikos šalyse – Alžyre, Kamerūne, Etiopijoje, Ganoje, Dramblio Kaulo Krante, Kenijoje, Madagaskare, Nigerijoje, Senegale ir Pietų Afrikoje – per pastaruosius du mėnesius naujų COVID-19 atvejų skaičius sumažėjo.

Pietų Afrikos Respublika yra labiausiai pandemijos paveikta Afrikos šalys, kurioje užfiksuoti 667 049 COVID-19 atvejai ir 16 283 mirtys nuo šios ligos.

PSO tikino, kad teigiama situacija Afrikoje pastebima dėl „žemo gyventojų tankumo, karšto ir drėgno klimato bei to, kad didelę populiacijos dalį sudaro jaunuoliai“.