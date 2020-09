Indijoje naujų per parą patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius žemiausias per mėnesį

ELTA

Indijoje per pastarąją parą patvirtinti 75 083 nauji COVID-19 atvejai, rodo vyriausybės antradienį paskelbti statistiniai duomenys. Tai mažiausias per 24 val. užfiksuotų naujų užsikrėtimo atvejų skaičius per beveik mėnesį, skelbia „Reuters“.

Indijoje per parą taip pat patvirtinti 1 053 mirties nuo COVID-19 atvejai. Bendras užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius šalyje siekia 5,6 mln., Indija yra antra koronaviruso labiausiai paveikta valstybė pasaulyje po JAV.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: