Laikinuoju Malio lyderiu paskirtas buvęs gynybos ministras

Malio buvęs gynybos ministras Ba N'daou paskelbtas naujos pereinamosios vyriausybės prezidentu, pirmadienį per nacionalinę televiziją paskelbė šią Sahelio valstybę valdančios karinės chuntos lyderis.

Pagal kariškių palaikomą planą, naujasis prezidentas turėtų pusantrų metų vadovauti šaliai iki rinkimų ir šalies sugrįžimo prie civilinio valdymo.

Malio karinės chuntos vadas pulkininkas Assimi Goita skelbdamas šią žinią taip pat sakė, kad jis pats taps pereinamosios vyriausybės viceprezidentu.

Ba N'daou taip pat yra dirbęs buvusio Malio diktatoriaus Moussos Traore, kuris mirė praėjusią savaitę, padėjėju.

Vėliau, prezidentaujant Ibrahimui Boubacarui Keitai, nuverstam per rugpjūčio 18 dieną įvykusį karinį perversmą, Ba N'daou buvo gynybos ministras.

Karys veteranas Ba N'daou mokėsi buvusioje Sovietų Sąjungoje, taip pat Paryžiaus karo mokykloje.

Pirmadienio pranešimas paskelbtas po trumpo chuntos paskirto komiteto posėdžio pereinamojo laikotarpio vyriausybės vadovams išrinkti.

Be to, praėjusią savaitę 15 šalių vienijanti Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (ECOWAS) perspėjo Malio chuntą per kelias dienas paskirti civilinį lyderį, antraip pagrasino įvesti daugiau sankcijų.

Siekdama priversti chuntą greitai perduoti valdžią, po praėjusio mėnesio perversmo ECOWAS paskelbė Maliui sankcijų ir uždarė sienas su šia šalimi.

Platesnio masto sankcijos gali skaudžiai smogti neturtingai šaliai, kurią jau ir taip kamuoja islamistų sukilimas, etninis smurtas ir ekonominės negandos.

A. Goita sakė, kad Ba N'daou bus prisaikdintas penktadienį.