Čekijoje užregistruotas rekordinis naujų COVID-19 atvejų skaičius

ELTA

Čekijoje per pastarąją parą užregistruota 3 130 naujų COVID-19 atvejų – tai yra didžiausias infekcijos atvejų skaičius iki šiol. Palyginimui, per pastarąsias 24 val. Čekijoje užfiksuota panašus COVID-19 atvejų skaičius, kaip per visą kovo mėnesį, rodo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenys.

Iš viso 10,7 mln. gyventojų turinčioje šalyje užregistruoti 44 155 COVID-19 atvejai ir 489 mirtys nuo šios ligos. Šiuo metu daugelyje Europos šalių stebimas COVID-19 protrūkio intensyvėjimas, privertęs šalių vadovus svarstyti sugrįžimą prie griežtesnių apribojimų. Tiesa, dauguma COVID-19 pacientų Čekijoje jaučia nesunkius simptomus arba visai jų nejaučia. Nors dauguma pacientų nėra guldomi į ligonines dėl COVID-19, Čekijos epidemiologai perspėja dėl eksponentinio protrūkio augimo, kuris gali baigtis ligoninių perpildymu.

