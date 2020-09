Trumpas sulaukė naujų kaltinimų seksualiniu priekabiavimu

ELTA

Donaldas Trumpas ir Melania Trump Foto: AFP / Scanpix

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl sulaukė kaltinimų seksualiniu priekabiavimu. Buvęs modelis Amy Dorris interviu britų laikraščiui „The Guardian“ apkaltino D. Trumpą per „US Open“ teniso turnyrą Niujorke 1997 metais ją nederamai lietus ir per jėgą bučiavus. Prezidentas per savo advokatus kaltinimus atmetė.

„Jis tiesiog įkišo savo liežuvį man į gerklę, ir aš jį atstūmiau“, - pasakojo moteris apie incidentą D. Trumpo VIP apartamentuose. Tada esą tuometinis nekilnojamojo turto magnatas sugriebė ją tvirčiau, ir ji nebegalėjo ištrūkti. „Jo rankos buvo visur. Ant mano užpakalio, mano krūtų, nugaros, visur“, - sakė 48-erių A. Dorris. Ji esą liepusi jam liautis, bet „jam buvo tas pats“. A. Dorris tuomet buvo 24-eri, o D. Trumpui – 51 metai. Jis buvo susituokęs su antrąja savo žmona Marla Maples. Buvęs modelis pateikė „The Guardian“ keletą nuotraukų, kuriose ji matyti D. Trumpo draugijoje. Be to, keli asmenys iš A. Dorris aplinkos patvirtino, kad moteris tada pasakojo apie incidentą. Atsakydama į klausimą, kodėl ji ir vėlesnėmis dienomis po to nevengė D. Trumpo draugijos, A. Dorris teigė: „Taip būna, kai atsitinka kažkas trauminio – tiesiog sustingsti“. Ji sakė dabar pasiryžusi prabilti viešai, kad taptų pavyzdžiu savo paaugliško amžiaus dvynėms. D. Trumpo advokatai laikraščiui paneigė kaltinimus. A. Dorris versiją jie pavadino nepatikima ir pareiškė, kad jei toks incidentas buvo, turėjo būti daugiau liudytojų. Keliolika moterų jau yra apkaltinusios D. Trumpą seksualiniu priekabiavimu.

