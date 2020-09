Per audrą Suomijoje be elektros liko dešimtys tūkstančių būstų

BNS

Suomijoje per ketvirtadienio naktį siautusią audrą „Aila“ be elektros liko per 60 tūkst. būstų, remdamasis meteorologais pranešė transliuotojo „Yle“ portalas.

Labiausiai audra šėlo Suomijos vakaruose, o anksti ketvirtadienį audros centras pasiekė centrinius šalies rajonus ir šiuo metu slenka į pietryčius. Audros vėjų greitis siekė 29 m per sek., gūsių – 33 m per sekundę. Pietų Pohjanmos ir Vidurio Pohjanmos regionų gelbėtojai pranešė iki ryto gavę šimtus iškvietimų. Vėjas vartė apšvietimo stulpus, medžius. Dėl audros buvo sustabdytas keltų eismas tarp Helsinkio ir Talino. Energetikai nurodo, kad elektros tiekimui atkurti gali prireikti kelių dienų ar net savaičių.

