Indijoje po penkių mėnesių pertraukos darbą atnaujina parlamentas

Indijos parlamentas pirmadienį atnaujina savo darbą, taikant griežtesnes sanitarines ir epidemiologines priemones.

Parlamentas dėl koronaviruso pandemijos nedirbo ilgiau nei penkis mėnesius.

Nuo pirmadienio įstatymų leidėjai gali vėl eiti į darbą, tačiau privalo dėvėti kaukes ir laikytis atstumo. Jų darbo vietos yra atskirtos specialiomis užtvaromis iš iš skaidraus plastiko.

Be to, buvo įvesti apribojimai dėl susitikimų ir posėdžių dalyvių skaičiaus, taip pat kol kas nebus rengiama vadinamoji klausimų valanda, per kurią įstatymų leidėjai galėdavo užduoti klausimų ministrams.

Indija pagal užsikrėtimų koronavirusu skaičių užima antrą vietą pasaulyje po Jungtinių Valstijų. Per pastarąją parą šalyje buvo nustatyti 92 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, apie 1,1 tūkst. anksčiau užsikrėtusių žmonių mirė.

Nuo pandemijos pradžios Indijoje užregistruota per 4,8 mln. užsikrėtimo atvejų, beveik 80 tūkst. užsikrėtusiųjų mirė.