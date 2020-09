Į dovaną A. Lukašenka sureagavo atsakydamas „ačiū“.

Žemėlapis vaizduoja 1866 metų valstybių sienas. Tuo metu Lietuva ir kitos Baltijos šalys taip pat buvo Rusijos imperijos sudėtyje, prieš keletą metų Lietuvoje buvo numalšintas antras nesėkmingas sukilimas prieš caro valdžią.

#Belarus That’s a pretty direct allusion. Russian Ambassador Dmitry #Mezentsev gave #Lukashenko a book with maps of Viciebsk, Minsk and Mahiliou from 1866. These territories were part of the Russian Empire back then. Lukashenko replied: “Thank you” pic.twitter.com/PSyFmPM6LA