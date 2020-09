Minske nors ir prapliupus lietui, protestuotojai nesitraukia. Prie Nepriklausomybės rūmų susispietusi minia skanduoja: „Leisk tave sušildyti! Niekas mums nemoka! Nusiimkite šalmus, jis pabėgs, o jus paliks čia!".

Po prie Minsko traktorių gamyklos (MTZ) įvykusių OMONo susirėmimų su protestuotojais keli žmonės kreipėsi į medikus pagalbos, pranešė liudininkai.

Pasak liudininkų, guminėmis lazdomis ginkluoti pareigūnai sutrukdė vietos gyventojams suformuoti koloną Čabatarovo gatvėje. Protestuotojai ketino žygiuoti į Minsko centrą dalyvauti opozicijos mitinge.

Teisėsaugininkai apsupo žmones ir ėmė vykdyti areštus. Žmonės pasipriešino ir išlaisvino kai kuriuos saviškius. Keli žmonės per susirėmimus patyrė traumų.

Portalas meduza.io skelbia, kad protestuotojai atėjo prie Nepriklausomybės rūmų – A. Lukašenkos rezidencijos. Pasak portalo tut.by, juos pasitiko ir kelią užblokavo riaušių policijos užkarda, prieš save ištiesusi spygliuotą vielą. Už apsaugos pajėgų nugarų išrikiuota specialioji įranga.

Minioje pasirodė ir vyras, apsiginklavęs rankų darbo „kulkosvaidžiu", apsisiautęs auksine folija, ant kurios išpieštos rožinės širdelės, o prie kišenės prisisegęs Bruce'o Wiliso nuotrauką. Kreipdamasis į pareigūnus jis suriko: „Ponai, aš su jumis iki pabaigos!".

Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad sekmadienį Minske per protesto akcijas buvo sulaikyta apie 10 žmonių. Teisių gynimo centras „Viasna“ paskelbė, kad Minske buvo areštuoti 37 protestuotojai.

Protestai taip pat vyksta kituose regionuose; sulaikyta asmenų Gardine, kur, portalo tut.by. duomenimis, įvyko keli „brutalūs susidūrimai su OMONu, kažkuriuo metu kažkas išpurškė ašarines dujas“.

