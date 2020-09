Orbanas apie Vengrijos sienų uždarymą: ES netrukus padarys tą patį

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas atmetė Europos Komisijos kritiką dėl naujo kelionių draudimo į Vengriją.

Kalbėdamas per nacionalinę radijo stotį „Kossuth Rádió“, jis, be to, pareiškė, kad ES galimai netrukus „paseks Vengrijos pavyzdžiu“.

„Jie dabar gali sakyti ką nori. Tačiau po kelių dienų jie juk padarys tą patį“, – teigė V. Orbanas. Kitaip esą koronaviruso pandemijos neįmanoma sustabdyti.

V. Orbanas gyrė mėnesiui numatytą sienų uždarymą ir sakė, kad sistema bus tobulinama. Kartu jis gyrė sprendimą taikyti išimtį trijų kitų Višegrado šalių piliečiams. Briuselis kaltino Vengriją, kad taip diskriminuojami likę ES piliečiai.

V. Orbanas sakė suprantąs „Briuselio demokratų užsispyrimą“, tačiau esą reikia matyti ir tai, kad Višegrado šalys – Vengrija, Lenkija, Čekija ir Slovakija – būtent per pandemiją ėmė glaudžiau bendradarbiauti. Šios šalys, anot jo, sėkmingai kovoja su virusu. Tuo esą galima paaiškinti ir išimtis šių valstybių piliečiams. Jie gali įvažiuoti į Vengriją pateikę neigiamą koronaviruso testą.

Vengrija nuo rugsėjo 1-osios vienašališkai užvėrė sienas daugumai atvykėlių iš užsienio ir tapo pirmąja Europos Šengeno zonos valstybe, priėmusia tokį sprendimą po to, kai birželį regione buvo panaikinti kelionių ribojimai, taikyti dėl naujojo koronaviruso plitimo.

Sprendimas, kuriuo siekiama apsaugoti Vengriją vėl ėmus daugėti naujų susirgimų atvejų visoje Europoje, buvo paskelbtas dar penktadienį, o oficialiai įsigaliojo antradienį. Vengrijos žingsnis sulaukė kritiško atgarsio Briuselyje.

Europos Komisija tvirtina, kad vertėtų rinktis daugiau niuansų turinčius ribojimus. „Yra akivaizdus poreikis visa apimančius ribojimus laisvam judėjimu keisti konkretesnėmis priemonėmis, kurios būtų nusakomos laiko ar geografinio masto kategorijomis. Pavyzdžiui, galima taikyti apribojimus atvykėliams tik iš konkrečių teritorijų“, – sakė Europos Komisijos atstovė Vivian Loonela.

Vengrijos valdžia gina savo poziciją, argumentuodama, kad Vengrija šiuo metu yra žaliojoje zonoje, o štai likusi Europa – jau raudonojoje.

„Galbūt sienų uždarymas tik dar viena provokacija Europos Sąjungai. Galbūt Orbanui vertėtų geriau susimąstyti, ar jis iš viso nori priklausyti Europos Sąjungai. Jeigu priklausai komandai, turi žaisti pagal taisykles“, – „Euronews“ Vengrijos sprendimą pakomentavo Nyderlandų europarlamentarė Sophie in‘t Veld.

Vengrija sulaukė daug kritikos, nes prieš įsigaliojant draudimui oficialiai neinformavo nei keliautojų, nei partnerių Europos Sąjungoje.

Vengrijos vyriausybės žingsnis didina susirūpinimą, kad su koronaviruso plitimu kovoti siekiančios Europos Sąjungos valstybės imasi tarpusavyje nesuderintų apribojimų sienų kirtimui ir stato į pavojų didžiausio pasaulyje prekybos bloko kertinį akmenį – prekių ir žmonių judėjimo laisvę.