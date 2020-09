Prancūzijoje dėl 2015-ųjų atakų Paryžiuje teisiama 14 asmenų

Prancūzijoje trečiadienį prasidėjo 13 vyrų ir moters, siejamų su 2015 metų atakomis prieš vieną satyrinį laikraštį ir košerinio maisto parduotuvę Paryžiuje, teismas.

Per tris atakų, kurios pradėjo „Islamo valstybės“ (IS) smurto bangą Europoje, dienas 2015 metų sausį žuvo 17 žmonių ir visi trys užpuolikai.

Tie, kas dabar teisiami Prancūzijos terorizmo bylas nagrinėjančiame teisme, yra kaltinami ginklų ir automobilių pirkimu, logistine pagalba. Dauguma jų sako galvoję, kad padeda planuoti kokį nors paprastą nusikaltimą. Trys kaltinamieji, įskaitant moterį, teisiami už akių, nes spėjo išvykti ir prisidėti prie IS.

2015 metų sausio 7–9 dienomis vykdytos atakos prasidėjo per laikraščio „Charlie Hebdo“ redakcijos susirinkimą. Leidiniui keleriais metais anksčiau publikavus pranašo Muhammado karikatūrų, redakcija dirbo be iškabos ir saugoma policijos.

Broliams Saidui ir Cherifui Kouachi pradėjus šaudyti savaitraščio redakcijoje, žuvo 12 žmonių, tarp jų kai kurie garsiausi Prancūzijos karikatūristai. Aukos yra devyni leidinio redakcijos darbuotojai, apsaugos darbuotojas, pastato lankytojas ir lauke buvęs policijos pareigūnas.

Vėliau atakos vykdytojai pagrobė automobilį ir pabėgo. Jie paskelbė veikę „al Qaeda“ vardu.

Po dviejų dienų, žydų šabo išvakarėse, jų bendrininkas Amedy Coulibaly, prisiekęs ištikimybę IS, įsiveržė į košerinio maisto parduotuvę „Hyper Cacher“ ir paėmė įkaitais grupę žmonių, kurių keturis nužudė.

Tuo metu broliai Kouachi užėmė vieną spaustuvę netoli Prancūzijos sostinės. Užpuolikai tą dieną žuvo per beveik vienu metu surengtus policijos reidus.

Tik dar po kelių dienų tyrėjai išsiaiškino, kad A. Coulibaly taip pat buvo atsakingas už jaunos policininkės žūtį, kuri iš pradžių atrodė atsitiktinė.

Per kelias savaites buvo atskleistas smulkių nusikaltėlių ir rajonų draugų tinklas, susiejęs visus tris užpuolikus. Iki to laiko A. Coulibaly žmona spėjo išvykti į Siriją, padedama dviejų brolių, kurie taip pat teisiami minimoje byloje. Dauguma iš 11 teisme pasirodysiančių įtariamųjų tvirtina, kad prie masinio žudymo prisidėjo to nesuvokdami.

„Nuo 2012 metų terorizmas naudojosi nusikalstamumu, esančiu aplink šiuos teroristus, – sakė vieno minėtas atakas išgyvenusio asmens advokatė Samia Maktouf. – Jie nėra antrieji smuikai, jie – normalūs bendrininkai. Žinot, kai parūpini ginklą, nebūna kalbos apie ėjimą į šventę.“

Vėliau tais metais atskiras IS prancūzų ir belgų kovotojų tinklas vėl smogė Paryžiui: tąkart per atakas koncertų salėje „Bataclan“, nacionaliniame stadione, keliuose baruose ir restoranuose žuvo 130 žmonių.

Trečiadienį teismo procesas prasidėjo sustiprinto saugumo sąlygomis. Policija po kelis kartus tikrindavo visus, einančius į pagrindinę ir kitas teismo sales.

Tuo metu kioskuose netoliese pasirodė naujausias „Charlie Hebdo“ numeris su pakartotinai publikuotomis pranašo Muhammado karikatūromis, už kurias teigė keršiję leidinio redakcijoje siautėję užpuolikai.

„Jie žuvo, kad jūs, žurnalistai, galėtumėte dirbti savo darbą, – sakė „Charlie Hebdo“ advokatas Richard'as Malka. – Nebijokime. Nei terorizmo, nei laisvės.“