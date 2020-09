Žiniasklaida: dingo Kim Jong Uno sesuo

Dar visai neseniai sklandė gandai, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas – komoje, o jo įgaliojimai atiteko jo seseriai Kim Yo Jong.

Ir tada vėl pradėta skelbti jaunojo lyderio nuotraukas. Praeitą savaitę pasirodė kadrų iš Kim Jong Uno susitikimų su valdžios pareigūnais bei taifūno nuniokotų pasėlių apžiūros. Ir tada pradėjo plisti naujos kalbos, kur, esą, galėjo pradingti Kim Jong Uno sesuo, rašo news.com.au.

Vieną minutę ji dar buvo savo eilės laukianti būsimoji lyderė, o dabar dingo tarsi į vandenį. Pastaruoju metu jos nebuvo matyti nė viename Šiaurės Korėjos vykusiame svarbesniame renginyje, apie kurį žinojo Vakarai.

Ekspertų teigimu, gali būti, kad panelė Kim, būdama pretendentė užimti Pchenjano sostą, padarė apmaudžią klaidą. Ir dabar labai brangiai už ją sumokės. O juk būtent ji buvo vienintelis toks akivaizdus variantas, kam galėtų atitekti Šiaurės Korėjos valdžios vairas.

Vieno Šiaurės Korėjos stebėtojo teigimu, Kim Jong Uno sesers ateitis – miglota. Yra du galimi variantai: arba ji taps aukščiausia šalies lydere, arba praras visą galią ir „galbūt netgi gyvybę“.

Vertinti bet kokią iš Šiaurės Korėjos pasirodančią informaciją labai sunku, nes praktiškai neįmanoma patikrinti jos autentiškumo. Bet net ir tuo atveju, jeigu nuotraukos, kuriose Kim Jong Unas apžiūrinėja taifūno Bavi padarytą žalą, darytos neseniai, nėra abejonių, kad lyderis viešumoje pradėjo rodytis žymiai rečiau.

Galbūt Kim Jong Unas ir nestovi prie mirties slenksčio, tačiau stebėtojai sutinka, kad lyderis šiuo metu tikrai ne pačios geriausios įmanomos formos. Antsvorio kamuojamas ir itin intensyviai rūkantis Šiaurės Korėjos vadovas ir be šių žalingų įpročių priklauso rizikos grupei – jo šeimoje būta tiek diabeto, tiek širdies ligų atvejų. Taigi, nieko pernelyg nestebintų faktas, jeigu kelis ne itin reikšmingus susitikimus ar renginius jis mielai praleidžia.

Rugpjūtį skelbta, kad Pietų Korėjos valstybinei žvalgybos tarnybai pavyko gauti informacijos, kad Kim Jong Unas dalį savo įgaliojimų „dėl per didelės streso naštos“ perleido savo seseriai. Žvalgybos teigimu, panelei Kim tapus įtakingojo Darbininkų partijos centrinio komiteto pirmininke, ji faktiškai tapo „antruoju žmogumi pagal įtaką visoje šalyje“.

Be jokios abejonės Kim Jong Uno sesers žvaigždė pakilusi itin aukštai. Ji buvo aukščiausio rango Šiaurės Korėjos pareigūnė, 2018 metais vykusi į 2018 metų Seulo žiemos olimpines žaidynes. Visai neseniai ji viešai išsakė kritikos Jungtinėms Valstijos, be to, tapo asmeniu, atsakingu už Pietų Korėjos biuro sunaikinimą Šiaurės Korėjos teritorijoje, kuris buvo vertinamas kaip dvišalių santykių atšilimo simbolis.

Korėjos laikraštis „The Chosun Ilbo“ netgi išdrįso ją pavadinti „itin agresyviai matoma“.

Pastaraisiais metais ji aktyviai dalyvaudavo aukščiausio rango valdžios susitikimuose ir visada būdavo šalia Kim Jong Uno per tarptautinius viršūnių susitikimus. Tik labai smalsu, kodėl, kalboms apie jos tapimą naująja Šiaurės Korėjos vadove pasiekus piką, ji ėmė ir pradingo.

Paskutinį kartą viešumoje Kim Yo Jong matyta liepos 27 dieną. Ji rugpjūčio 13 dieną nebepasirodė politiniame biure, nedalyvavo ministrų kabineto posėdyje, skelbia „NK News“.

Praeitą savaitę iš Pchenjano Vakarus pasiekusiose nuotraukose – Kim Jong Unas ir daug aukšto rango valdžios pareigūnų. Tik sesers tarp jų nebuvo matyti.

Kim Yo Jong padaryta klaida tiesiog tapo pernelyg badanti akis. Ir tada pradėjo daugėti spekuliacijų dėl jos ateities ambicijų. Nors ji ir neištarė žodžių „antras įtakingiausias asmuo šalyje“, faktas lieka faktu – tai, kad ji drįso viešai apie tai iš viso užsiminti, tam tikra prasme jai iškasė duobę.

„Praeityje visi, kurie išdrįso užsiminti apie savo poziciją kaip „antro įtakingiausio asmens šalyje“, jos, jeigu tokią iš viso turėjo, iš karto neteko. Nors Kim Yo Jong ir šeimos narė, jai galioja tos pačios taisyklės“, – „The Chosun Ilbo“ sako Korėjos universiteto profesorius Nam Sung Wook.

Nepaisant to, gali būti, teigia profesorius, kad ji nusprendė pasitraukti iš visuomenės akiračio tam, kad į dėmesio centrą galėtų sugrįžti jos brolis.

Seulo Kookmin universitete dirbantis Šiaurės Korėjos ekspertas Fiodoras Tertitskis teigia, kad Kimų šeimoje būta atvejų, kai prie lyderio labai arti atsiranda brolis ar sesuo, bet tai dar nereiškia, kad jų karjera kils iki pat viršaus. Kaip ten bebūtų, kadangi šalies vadovo postas neišsprūsta iš Kimų šeimos rankų, Kim Yo Jong sąlyginiai lengvai galėtų pakeisti brolį.

Jeigu ne, Kim Yo Jong turėtų būti labai atsargi. Naujam lyderiui jos buvimas šalia gali būti labai nemalonus, BBC paaiškino F. Tertitskis.

„Kim Yo Jong situacija bus gana paprasta, jeigu tik Kim Jong Uno vietos neužims kitas Kimų šeimos narys. Taigi, ji arba taps aukščiausia šalies lydere, arba praras bet kokią galią ir galbūt netgi gyvybę“, – sako F. Tertitskis.

Iššūkį Kim Yo Jong šeimos viduje gali mesti Kim Pyong Il. 65 metų vyras – Kim Il Sungo, įkūrusio Šiaurės Korėją, sūnus. Jo likimas susiklostė taip, jog diplomato karjera Europoje jį paliko be didesnės įtakos Pchenjane.

Australijos valstybinio universiteto Korėjos studijų dėstytojas, mokslų daktaras Leonidas Petrovas news.com.au praeitą savaitę sakė, kad, jeigu Kim Jong Unas nebebus pajėgus valdyti šalį, įsikiš aukščiausi šalies kariniai ir partijos lyderiai, o ne perleis valdžią Kim Yo Jong, kuri net ir Šiaurės Korėjos standartais įvardijama kaip „per žiauri“.

„Jie jau pernelyg ilgai gyveno baimėje, jiems nereikia dar vieno despoto, atnešiančio naujų išgyvenimo taisyklių“, – teigia akademikas.

O tai gali reikšti, kad naujuoju lyderiu Šiaurės Korėjoje gali tapti minėtasis Kim Pyong Il arba menkai kam žinomas Kim jaunesnysis brolis. Jeigu išsipildytų toks scenarijus, tikroji valdžia atitektų, pavyzdžiui, Choe Ryong Hae, kurio oficialus vaidmuo ir dabar dažnai lyginamas su valstybės vadovo. Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“ neseniai būtent jį, o ne Kim Yo Jong pavadino „Šiaurės Korėjos lyderiu nr. 2“.

O didžiausią grėsmę Kim Yo Jong kelia Kim Jong Uno dešimtmetis sūnus. Net jeigu ji ir taptų šalies lydere, greičiausiai tik laikinai.

Korėjos universiteto Šiaurės Korėjos studijų profesorius Yoo Ho Yeol dar balandį „Canada National Post“ pareiškė, kad Kim Yo Jong vaidmuo „geriausiu atveju bus tik regentės“.

„Galime kalbėti ne tik apie išskirtinai vyrų dominuojamą lyderystę, bet ir nepamiršti fakto, jog šalies žmonės neabejotinai priešinsis moteriškos lyties vadovui“, – pabrėžia ekspertas.

Kim Yo Jong atsidurs didžiuliame pavojuje, jeigu mažasis Kim dinastijos narys joje išvys grėsmę ir nuspręs jos atsikratyti.

Egzistuoja ir dar viena ne mažiau Kim Yo Jong pavojinga teorija. Jos kūrėjai samprotauja: galbūt brolis jai perleido tiek svarbių įgaliojimų tam, kad nesėkmės atveju galėtų ją paversti atpirkimo ožiu. Jeigu taip nutiks, jos gali laukti net ir mirtis.

Šiaurės Korėjos ekspertai įtemptai stebi, kada ir kaip (žinoma, jeigu tik tai iš viso įvyks) viešumoje vėl pasirodys Kim Yo Jong. F. Tertitskis visgi abejoja Kim Jong Uno sesers karjeros galimybėmis.

„Kai ir jeigu Kim Jong Unas pradės reklamuoti savo seserį, mes apie tai sužinosime nedelsiant. Nebus vietos jokioms spekuliacijoms, viskas tą pačią akimirką taps labai aišku“, – tvirtina ekspertas.

O kol kas geriausias ekspertų patarimas tam, kas norėtų tapti naujuoju Šiaurės Korėjos lyderiu, skamba taip – neišsiduoti, kad nori tapti naujuoju Šiaurės Korėjos lyderiu. Priešingu atveju laukia rimtos problemos.