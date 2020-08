Vokietijos koronaviruso skeptikų demonstracijoje sulaikyta šimtai protestuotojų

BNS

Vokietijos vyriausybė sekmadienį pasmerkė „nepriimtiną“ kai kurių protestuotojų elgesį koronaviruso skeptikų demonstracijoje, per kurią buvo sulaikyti šimtai žmonių, be to, buvo pamėginta šturmuoti parlamento pastatą.

„Ekstremistai ir problemų kėlėjai“ bandė šturmuoti Reichstagą, „simbolinį mūsų demokratijos centrą“, leidinio „Bild“ sekmadienio numeriui sakė vidaus reikalų ministras Horstas Seehoferis. Tūkstančiai koronaviruso skeptikų šeštadienį susirinko Berlyno centre į masinį protestą, tačiau tuojau po eitynių pradžios policija pareikalavo jų išsiskirstyti. „Dauguma [demonstrantų] minimalaus atstumo reikalavimo nesilaikė, nepaisant pakartotinių prašymų, – nurodė policija. – Nėra jokios kitos išeities, tik nutraukti šį sambūrį.“ Berlyno miesto valdžia anksčiau buvo nusprendusi neleisti surengti šios demonstracijos, baimindamasi, kad gali susirinkti iki 22 tūkst. protestuotojų ir kad jie nesilaikys reikalavimų laikytis 1,5 metro atstumo bei dėvėti kaukes. Susiję straipsniai Pasaulyje patvirtinta jau daugiau kaip 25 mln. koronaviruso infekcijos atvejų Brazilijoje Covid-19 aukų skaičius perkopė 120 tūkst. Šis draudimas papiktino organizatorius ir jų šalininkus. Jie užtvindė socialinius tinklus piktais pareiškimais, grasindami vis tiek surengti protestą arba netgi ragindami griebtis smurto. Tačiau demonstracijos išvakarėse Berlyno administracinis teismas stojo į demonstrantų pusę ir pareiškė, kad nėra jokių požymių, jog organizatoriai „tyčia ignoruos“ reikalavimus laikytis atstumo ir sukels pavojų visuomenės sveikatai.

