Vidaus reikalų ministerijos atstovė Volha Čemodanova tvirtino, kad „sustabdyti“ žurnalistai bus paleisti patikrinus jų dokumentus.

„Šiandien žurnalistai buvo nuvežti (ne sulaikyti!) į Minsko miesto Oktiabrskoje rajono vidaus reikalų skyrių patikrinti dokumentų, patvirtinančių jų profesinės veiklos teisėtumą“, – savo „Telegram“ kanale rašė V. Čemodanova.

NEW: Two dozen journalists arrested today in #Minsk, #Belarus pic.twitter.com/OLViL8DRj7