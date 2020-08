Latvijoje nustatyti šeši nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 14

BNS

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 2 004 testus buvo patvirtinti šeši nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė dar vienas anksčiau užsikrėtęs pacientas, ketvirtadienį pranešė Ligų profilaktikos ir kontrolės centras.

Naujausia koronavirusinės infekcijos protrūkio auka Latvijoje tapo 75–80 metų amžiaus kategorijai priklausantis asmuo, sirgęs keliomis gretutinėmis ligomis. Ligų profilaktikos ir kontrolės centro pranešime sakoma, kad du iš naujai nustatytų užsikrėtusių asmenų turėjo sąlytį su žinomais COVID-19 pacientais, dar du sugrįžo į Latviją iš užsienio, o kitų dviejų užsikrėtimo aplinkybės tebesiaiškinamos. Latvijoje iki šiol patvirtinta 1 366 COVID-19 atvejai. Šiuo metu šalyje žinomi 169 aktyvūs koronavirusinės infekcijos atvejai. Koronaviruso protrūkis šalyje iki šiol pareikalavo 34 žmonių gyvybių; pasveiko 1 163 (85,1 proc.) užsikrėtusieji, iš jų 28 – per pastarąją parą. Šiuo metu Latvijos ligoninėse gydomi penki COVID-19 pacientai, iš kurių dviejų būklė sunki, o trijų – vidutinio sunkumo.

Estijoje atlikus 1 378 pirminius testus per praėjusią parą patvirtinta 14 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos departamentas. Kaip rodo gyventojų registro duomenys, septyni žmonės, kuriems nustatyta koronaviruso SARS-CoV-2 infekcija, gyvena Harjumos apskrityje, kuriai priklauso sostinė Talinas. Kiti septyni atvejai nustatyti Rytų Virumos apskrityje. Naujų COVID-19 pacientų mirties atvejų per pastarąją parą neužfiksuota. Ketvirtadienio duomenimis, Estijos ligoninėse gydoma 10 užsikrėtusiųjų; nė vienam iš jų nereikia dirbtinio plaučių ventiliavimo. Nuo pandemijos pradžios Estijoje atlikus beveik 145 tūkst. testų nustatyti iš viso 2 325 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 64 žmonės mirė, 2 067 pasveiko.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: