Per „Twiter“ buvo dalijamasi šios konfrontacijos vaizdo įrašais, veikiausiai nufilmuotais šalia buvusių atsitiktinių žmonių, taip pat pačių Rusijos karių. Juose matyti Rusijos šarvuotieji transporteriai, automobiliai ir sraigtasparnis persekioja dvi amerikiečių šarvuotąsias mašinas ir mėgina jas užspeisti arba pasišalinti iš incidento vietos netoli Malikijos miesto, kurdų vadinamo Deriku arba Deiriku.

Įrašuose matyti, kad vienu metu transporto priemones susidūrė. Be to, matyti, kaip vienu momentu, tikriausiai konfrontacijos pradžioje, vienas sraigtasparnis kabojo labai žemai virš sustojusių amerikiečių mašinų, blokšdamas į juos stiprų vėją.

Po šio incidento, kurio centre atsidūrė su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS) Sirijoje kovojančios JAV vadovaujamos koalicijos patrulis, Baltieji rūmai paskelbė neįprastą pareiškimą, pasirašytą Nacionalinio saugumo tarybos (NST) atstovo Johno Ullyoto.

On 24 August, there was another encounter between US and Russian forces near Derik (Malikiya). Russian helicopters hovered over the US convoy pic.twitter.com/uFsX0rVa5v



„Rugpjūčio 25 dieną apie 10 val. (Sirijos laiku) įprastas koalicijos „Defeat-ISIS“ saugumo patrulis susitiko su Rusijos kariniu patruliu netoli Deiriko šiaurės rytų Sirijoje. Per šią sąveiką Rusijos transporto priemonė rėžėsi į koalicijos minoms atsparų ir nuo pasalų apsaugotą visureigį (M-ATV), sužeisdamas transporto priemonės įgulą“, – sakoma pranešime

Kol kas nei NST, nei Pentagonas nepaskelbė, kiek karių buvo sužeista ir koks yra jų traumų pobūdis.

Pasak J. Ullyoto, amerikiečių patrulis pasišalino iš įvykio vietos, kad padėtis nebūtų eskaluojama.

„Nesaugūs ir neprofesionalūs veiksmai kaip šis yra konfliktų mažinimo protokolų, kurių Jungtinės Valstijos ir Rusija įsipareigojo laikytis 2019 metų gruodį, pažeidimas“, – pabrėžė NST atstovas.

Another video presumably from that same August 24 patrol with Russian Typhoon-K, Ural-4320, and Tigr vehicles. Interestingly, it appears they brought the Mi-8AMTSh helicopter to hover just above a group of people to disperse them. 317/https://t.co/28oDhSpjZw pic.twitter.com/d4uJ8jB8yn