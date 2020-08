JT ekspertas: koronaviruso pandemija sumažino IS keliamą grėsmę

Kovos su koronavirusu priemonės, kurių ėmėsi visas pasaulis, galėjo sumažinti „Islamo valstybės“ (IS) keliamą grėsmę. Viešojo gyvenimo suvaržymai bei kelionių ribojimai daugelyje šalių, atrodo, sumažino „IS teroristinių išpuolių riziką“, pirmadienį Niujorke pareiškė JT kovos su teroru biuro vadovas Vladimiras Voronkovas.

Rusų diplomatas nekonkretizavo, kokiose šalyse IS keliama grėsmė praėjusiais mėnesiais esą sumažėjo. Džihadistų organizacija praeityje prisiėmė atsakomybę dėl daugybės išpuolių visame pasaulyje.

Svarbiausios IS veikimo teritorijos ir toliau yra Irakas bei Sirija, nors džihadistai čia tarptautinės karinės koalicijos buvo nugalėti.

Spėjama, kad grupuotė abiejose šalyse vis dar turi iš viso apie 10 000 kovotojų. Pasak V. Voronkovo, yra duomenų, kad džihadistai konfliktų zonose Irake ir Sirijoje persigrupuoja iš naujo.

IS jau kelis mėnesius turi naują vadą. Ekstremistų organizacijai dabar vadovauja buvęs Irako kariuomenės karininkas Amiras Mohammedas Abdulas Rahmanas al-Mawlis. Jis prie grupuotės vairo stojo po to, kai per JAV karinę operaciją spalį buvo nukautas jo pirmtakas Abu Bakras al-Bagdadis.