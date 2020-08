Sekmadienį maždaug 17 val. vietos (pirmadienį 1 val. Lietuvos) laiku į iškvietimą dėl „smurto artimoje aplinkoje“ reagavusių pareigūnų pašautas asmuo buvo hospitalizuotas sunkios būklės, sakoma Kenošos policijos departamento pranešime.

Viskonsino pietrytinėje dalyje maždaug už 64 kilometrų į pietus nuo Milvokio ir 80 kilometrų į šiaurę nuo Čikagos esančio miesto policija nepateikė informacijos, kas privertė pareigūnus panaudoti ginklus, tačiau nurodė, kad sužeistas asmuo buvo nuvežtas gydyti į Milvokio ligoninę.

Sekmadienį iki vėlaus vakaro pagrindinėse miesto gatvėse buvo padeginėjami automobiliai, dužo langų stiklai, minioms žmonių stojus prieš teisėsaugos pareigūnus. Nepaisant naktį paskelbtos komendanto valandos ir gatvėse likusių specialiųjų pajėgų automobilių, pareigūnams su riaušių malšinimo ekipuote teko stumti žmones iš miesto centro. Kaip pranešė įvykio vietoje buvę žurnalistai, pareigūnai panaudojo ašarines dujas.

Šiuos neramumus sukėlė socialiniuose tinkluose paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip gatvėje trys rėkiantys ginklus atstatę pareigūnai lydi juodaodį vyriškį, kuris iš priekio apeina ten stovintį visureigį automobilį ir sėdasi į vairuotojo sėdynę. Vyrui atidarius vairuotojo duris ir jau lipant į mašiną, vienas iš pareigūnų iš nugaros čiumpa už jo marškinėlių, o tada šauna į automobilio vidų. Vaizdo įraše girdėti septyni šūviai, tačiau neaišku, ar šaudė vienas, ar keli pareigūnai.

WARNING GRAPHIC ⚠️ Police in Kenosha, Wisconsin shoot an unarmed man in the back pic.twitter.com/ZPdixPNwJY