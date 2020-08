Estijoje nustatyti trys nauji COVID-19 atvejai, viena pacientė mirė

BNS

Estijoje atlikus 320 pirminių testų per praėjusią parą patvirtinti trys nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė vienas anksčiau koronavirusu užsikrėtusi pacientė, pirmadienį pranešė Sveikatos apsaugos departamentas.

Sekmadienį Estija informavo per ankstesnę parą nustačiusi septynis naujus COVID-19 atvejus. Šalyje iš viso patvirtinti 2 275 šio susirgimo atvejai, atlikus iš viso daugiau kaip 141 tūkst. pirminių testų. Naujausia COVID-19 protrūkio Estijoje auka tapo ligoninėje mirusi 76 metų moteris, taip pat sirgusi gretutinėmis ligomis. Bendras žmonių, kuriems buvo patvirtinta koronavirusinė infekcija, mirčių skaičius išaugo iki 64. Pirmadienio ryto duomenimis, Estijos ligoninėse buvo gydoma 11 užsikrėtusiųjų, nė vienam iš jų nereikia dirbtinio plaučių ventiliavimo.

