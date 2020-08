Pompeo inicijavus sankcijų Iranui sugrąžinimą, kilo JAV ir Europos ginčas

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį oficialiai pradėjo prieštaringai vertinamo mechanizmo, kuriuo siekiama sugrąžinti sankcijas Iranui, inicijavimą, bet šį žingsnį iškart atmetė sąjungininkės Europoje, siekiančios išsaugoti susitarimą su Iranu dėl jo branduolinės programos.

Didžiajai Britanijai, Prancūzijai ir Vokietijai pareiškus, kad Vašingtonas neturi teisinės teisės inicijuoti „šuoliu atgal“ vadinamos ginčijamos procedūros, JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo apkaltino šias šalis „palaikant ajatolas“.

M. Pompeo Niujorke asmeniškai įteikė laišką Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui, apkaltindamas Iraną „reikšmingu“ istorinio 2015 metų susitarimo sąlygų nesilaikymu.

Laišku, kurio kopiją matė naujienų agentūra AFP, siekiama pradėti sankcijų sugrąžinimo procesą, kuris gali sužlugdyti daugiašalį 2015-ųjų susitarimą ir išprovokuoti JT Saugumo Tarybos krizę.

Juo taip pat padidinama praraja tarp JAV ir beveik visų kitų Saugumo Tarybos narių dėl politikos Irano atžvilgiu, atsivėrusi JAV prezidentui Donaldui Trumpui 2018-aisiais pasitraukus iš minimos sutarties su Iranu.

Niekad anksčiau nenaudota procedūra inicijuojama JAV praėjusią savaitę patyrus žeminamą pralaimėjimą Saugumo Taryboje, kai amerikiečiams nepavyko sutelkti paramos rezoliucijai dėl Iranui taikomo nebranduolinės ginkluotės embargo, turinčio pasibaigti spalio 18 dieną, pratęsimo.

„Šuoliu atgal“ vadinamas ginčijamas argumentas, kad Jungtinės Valstijos tebėra 2015 metų liepą pasirašytos daugiašalės sutarties dėl Irano branduolinės programos, oficialiai vadinamos Bendru išsamių veiksmų planu (JCPOA), dalyvės, nors D. Trumpas 2018 metų gegužę iš šios sutarties pasitraukė.

M. Pompeo anksčiau pareiškė, kad Jungtinės Valstijos tebėra JCPOA dalyvės, nes jos yra minimos 2015 metų JT rezoliucijoje, todėl Vašingtonas gali priversti grąžinti sankcijas, jeigu pripažins Iraną pažeidžiančiu susitarimo sąlygas.

Tačiau „šuolis atgal“ gali sužlugdyti JCPOA, kuriuo Iranas mainais į sankcijų panaikinimą sutiko nekurti branduolinių ginklų ir kurį Britanija, Prancūzija, Vokietija, Rusija ir Kinija bando išsaugoti.

Be to, ekspertai sako, kad „šuolis atgal“ gali nugramzdinti Saugumo Tarybą į vieną didžiausių diplomatinių krizių per šios institucijos istoriją.

Britanija, Prancūzija ir Vokietija paskelbė bendrą pareiškimą, kad neparems JAV veiksmų, „kurie yra nesuderinami“ su pastangomis išsaugoti JCPOA.

„Raginame visas JT Saugumo Tarybos nares susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie tik padidintų susiskaldymą Saugumo Taryboje ar turėtų rimtų neigiamų pasekmių jos darbui“, – sakoma pareiškime.

M. Pompeo apkaltino šias šalis nesugebėjimu vadovauti ir sakė, kad jų veiksmai „sukels pavojų“ žmonėms, gyvenantiems Artimuosiuose Rytuose, ir, taip pat, saviems piliečiams.

„Ilgalaikė žala“

Trys minimos Europos šalys sako, kad yra rimtai susirūpinusios dėl nebranduolinės ginkluotės embargo pabaigos, bet mano, kad saugiausias būdas kontroliuoti Iraną yra JCPOA, kurį JAV vardu sudarė buvęs prezidentas Barackas Obama.

Saugumo Tarybos rezoliucijoje dėl JCPOA ratifikavimo sakoma, kad sutarties dalyvės gali vienašališkai sugrąžinti sankcijas, jei Iranas reikšmingu mastu nesilaikys susitarimo.

„Šuolio atgal“ procedūra turėtų nulemti sankcijų sugrąžinimą po 30 dienų, be galimybės narėms, tarp jų Rusijai ir Kinijai, pasinaudoti veto teise.

Saugumo Tarybai priklausančios Europos šalys sako, kad JAV atsisakė susitarimo dalyvės teisių, kai D. Trumpas pasitraukė iš jo ir sugrąžino Amerikos sankcijas vykdydamas savo „maksimalaus spaudimo“ Irano režimui kampaniją.

Iranas po to atliko nedidelių, bet eskaluojamų žingsnių, toldamas nuo JCPOA sąlygų laikymosi ir reikalaudamas švelninti sankcijas, kaip buvo susitarta.

M. Pompeo tvirtina, kad Amerika gali inicijuoti „šuolį atgal“, nes buvo dalyvė, kai susitarimas buvo pasirašytas, ir kad taip būtų automatiškai per 30 dienų atnaujintos sankcijos ir pratęstas ginklų embargas.

JAV kaltina Rusiją ir Kiniją planuojant pardavinėti ginklus Iranui, kai pasibaigs embargas.

Irano užsienio reikalų ministras Mohammadas Javadas Zarifas tviteryje parašė, kad Vašingtono žingsnis yra „neteisėtas ir nusikalstamas“.

Kinijos atstovas sakė, kad tai „neturi teisinio pagrindo“ ir nebus laikoma „šuolio atgal“ proceso pradžia.

„Tai tik Jungtinių Valstijų surengtas politinis šou“, – sakoma atstovo pareiškime.

Pasak ekspertų, „šuolio atgal“ bandymas kelia klausimų dėl rezoliucijų teisėtumo.

Jie numato situaciją, kai JAV veiks taip, tarsi sankcijos būtų sugrąžintos, o likusi Saugumo Tarybos dalis tęs kaip anksčiau.

„Nėra abejonių, jog Trumpo Baltieji rūmai naudojasi „šuoliu atgal“ kaip beviltišku paskutiniu gambitu, kad iki JAV rinkimų pelenais paleistų JCPOA“, – naujienų agentūrai AFP sakė Irano ekspertė Ellie Geranmayeh iš strateginių studijų centro „European Council on Foreign Relations“ (ECFR).

„Po šio žingsnio JT Saugumo Taryba bus apimta vienos didelės maišaties su konkuruojančiais pasaulio galių naratyvais dėl to, ar JT sankcijos Iranui turėtų būti sugrąžintos“, – sakė ji.

„Tai daro ilgalaikę žalą JT Saugumo Tarybai ir dar labiau izoliuoja JAV poziciją dėl Irano“, – pažymėjo E. Geranmayeh.