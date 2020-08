Kaip iš tikrųjų gyvena „asketiškas“ Lukašenka: 17 rūmų – išskirtinė prabanga namų rezidencijoje – daugiau nei 50 statinių

Pažvelgus į prieš Baltarusijos prezidento rinkimus Aliaksandro Lukašenkos pateiktą finansinę ataiskaitą gali susidaryti įspūdis, kad 26-erius metus šalį valdantis lyderis – tikras asketas. Ataskaitoje – jokių įspūdingų sumų, nekilnojamo turto ar verslo pėdsakų, o metinė alga kone dvigubai mažesnė už Gitano Nausėdos – vos 40 tūkst. eurų.

Tariamas šalies prezidentas neturi net garažo savo dviems automobiliams (vairuoja „Maybach“ ir „Tesla“) pastatyti. Tačiau mažai kas abejoja, kad turto deklaracija būtų mažiau suklastota, nei patys rinkimų rezultatai. Režimas itin kruopščiai slepia bet kokią informaciją apie A. Lukašenkos ir jo šeimos finansus, tačiau šis tas visgi žinoma ir iš viešai prieinamų šaltinių.

„Delfi“ pasikalbėjo su Minske esančiu ir situaciją šalyje atidžiai stebinčiu apžvalgininku Maksimu Milta. Eksperto teigimu, sunku vertinti tikrąjį prezidento sukauptą turtą, nes bet kokia informacija yra slepiama po devyniais užraktais.

„To niekas nežino. Kas yra žinoma viešai prieinamuose šaltiniuose, kad per visą Baltarusiją yra daugiau nei tuzinas rezidencijų. Net jei oficialiai tos rezidencijos priklauso prezidento administracijai ar kitoms pavaldžioms įstaigoms, vis tiek visi puikiai supranta to turto kilmę ir panaudojimą“, – sakė Europos humanitarinio universiteto Komunikacijos ir plėtros skyriaus vadovas.

Nors iš pažiūros A. Lukašenka – plikas ir basas, kita vertus, kam diktatoriui asmeninis turtas, jeigu jam priklauso visa šalis: sakai Baltarusija, o galvoji apie Lukašenką.

Daugiausia žinoma apie penkias jo rezidencijas: „Oziornyj“, „Drozdy“, Nepriklausomybės dvarą, „Plavno“, „Zaslavl“. Jos skirtos susitikimams su svarbiomis užsienio delegacijomis, o kitose prezidentas ilsisi su artimaisiais. Pavyzdžiui, kompleksas „Oziornyj“ – tai restauruota XVIII amžiaus vila, kadaise priklausiusi grafui Tiškevičiui. Namas puoštas kolonomis, išskirtiniai ir didžiuliai langai. Būtent šioje rezidencijoje Baltarusijos prezidentas priėmė Prancūzijos aktorių Gerardą Depardieu, savo publikacijoje apie A. Lukšenkos sukauptą turtą rašė Kremliui ištikimas laikraštis „Moskovskij Komsomolets“. „Delfi“ neturėjo galimybės patvirtinti šių duomenų.

Baltarusijos prezidento „namų rezidencija“ laikoma „Drozdy“. Ten A. Lukašenka turi savo baseiną, barą, restoraną ir sporto salę. Iš viso šį kompleksą sudaro daugiau nei 50 statinių, užimančių 2 tūkst. kvadratinių metrų teritoriją. „Drozdy“ rezidencijoje A. Lukašenka mėgsta leisti laiką su savo jauniausiu sūnumi.

Nepriklausomybės rūmus dar vadina tiesiog Lukašenkos rūmais. Ekspertai teigia, kad jo vertė siekia apie 110 mln. dolerių. Ten Baltarusijos prezidentas dirba. Šiltuoju metų laiku A. Lukašenka ilsisi „Zaslavl“ rezidencijoje. Rezidencija įkurta prie vandens rezervuaro.

Rezidencijos, priklausančios Baltarusijos prezidento administracijai Foto: Stop kadras

Pati mažiausia valstybinė rezidencija, kurioje ilsisi A. Lukašenka – tai „Plavno“. Ji įsikūrusi netoliese Volova Goros kaimo. Ten, kaip ir visur, rasite baseiną, sauną ir restoraną. Skirtumas nuo kitų jo rezidencijų tas, kad ten įleidžiami ir paprasti mirtingieji. Tiesa, bilietas kainuoja beveik 41 skaičiuojant eurais.

Kur slepiasi tikrieji sukaupti Aliaksando Lukašenko turtai, atsekti yra pakankamai sunku, tačiau įvardijamos kelios galimos šalys.

„Skirtinguose šaltiniuose buvo minima, kad galimai Jungtiniai Arabų Emyratai yra ta vieta, kur galimai gali būti slepiami turtai šito režimo, bet konkrečių sumų, konkrečių skaičių net nepriklausomose medijose sunku būtų aptikti. Bet visi puikiai supranta, kad šis režimas yra artimas tam pasauliui, kuris aprašytas Orwello „1984“ knygoje, kur tiesos ministerija transliuoja melą, todėl ta deklaracija ir čia tiesiogiai atspindi tą situaciją. Bet kažkokių tikslių skaičių labai sunku gauti. Nes, žinoma, šita informacija yra visais būdais slepiama“, – „Delfi" sakė M. Milta.

Rezidencijos, priklausančios Baltarusijos prezidento administracijai

Lygiai taip pat sunku atsekti artimiausios diktatoriaus aplinkos – šeimos narių sukauptą turtą.

„Tai daugiau nei pakišta po kilimu. Jei kalbame apie jo žmonas, tai greičiausiai žinote, kad yra tokia neskaidri situacija. Oficialiuose šaltiniuose skelbiama, kad iš teisinės pusės A. Lukašenka turi tą pačią žmoną jau keletą dešimtmečių, bet jo jauniausias sūnus, paties A. Lukašenkos teigimu yra nuo kitos moters. Labai sunku visuose šituose santykiuose atrasti kažkokią tiesą, nes oficialiai niekas nėra patvirtinama, – kalbėjo politologas. – Vienas jo sūnų yra jo dešinioji ranka saugumo taryboje, patarėjas saugumo klausimais. Yra skelbiama skirtinguose šaltiniuose apie dabartinio režimo santykį su ginklų eksportu, kas gali būti vienas iš turtų atsiradimo šaltinių, bet čia jau būtų darbas tiriamąjai žurnalistikai išsiaiškinti“.

Apie A. Lukašenkos turtus portalui mk.ru papasakojo prokermliškų pažiūrių politologas Andrejus Suzdalcevas.

„Tradiciškai Lukašenka Baltarusijos žmonėms nori pasirodyti plikas ir basas. Per dvidešimt metų šalis iš Rusijos gavo 133 mlrd. dolerių, o baltarusiai ir toliau gyvena labai kukliai, kone skurdžiai. Lukašenka, kaip klasikinis autoritarinis lyderis, priverstas nuolat šmėžuoti televizijos ekranuose ir palaikyti norimą įvaizdį... Be to, Lukašenka visada labai prabangiai apsirengęs. Net ir jo delegacijos nariai segi auksinius laikrodžius. Oficialiai visa tai valstybės turtas, bet mes juk suprantame, kad valstybė – tai Lukašenka“, – laikraščiui pasakojo apžvalgininkas.

Anot jo, Baltarusijos prezidentas turi ir asmeninių pinigų, pirmąsias pajamas pradėjęs gauti 1995 metais, kai ėmė veikti jungtinė muitų zona su Rusija. Publikacijoje teigiama, kad A. Lukašenka iš kontrabandos uždirbo pirmuosius milijardus dolerių. Vėliau prie pinigų šaltinių prisidėjo prekyba Rusijos energijos ištekliais. Manoma, kad Lukašenkos verslą kontroliuoja jo šeima: vaikai, žmona, jų giminaičiai. Be to, egzistuoja vadinamasis žiedas, „kurį sudaro oligarchai, dirbantys tiek su savo pinigais, tiek su prezidento lėšomis“.

Aleksandras Lukašenka Foto: Itar-Tass / Scanpix

A. Suzdalcevas įvardijo keletą šalių, kur gali būti paslėpti pinigai. „Informacija slapta, tiksliai pasakyti labai sunku. Jeigu tikėtume gandais, šiuo metu A. Lukašenkos šeimos turtą sudaro nuo 12 iki 16 mlrd. dolerių. Ne iš bulvių tuos pinigus užsidirbo. Iki 2012 metų dalis pinigų buvo laikomi Sirijoje, tačiau tada prasidėjo karas ir lėšos perkeltos, dar dalis Kipre, bet tada vietos valdžia pradėjo spausti savo klientus, ir iš ten taip pat teko trauktis. Dar viena slėptuvė – Katare ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, – teigė apžvalgininkas, – Iš esmės Lukašenka visų verslo partneris. Jis tipiškas oligarchas, skirtumas tik tas, kad vadovauja šaliai. Baltarusija – jo asmeninė korporacija“.

„Delfi“ jau anksčiau rašė apie itin painias asmeninio A. Lukašenkos gyvenimo detales.

Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka ir atskirai gyvenanti jo žmona Galina susituokė 1975 metais. Nors pora oficialiai neišsiskyrusi, nuo tada, kai A. Lukašenka tapo Baltarusijos prezidentu, jie viešumoje kartu nebesirodo.

65 metų A. Lukašenkos žmona gyvena Baltarusijos rytuose name, apsuptame aukšta tvora.

Rezidencijos, priklausančios Baltarusijos prezidento administracijai

Pora turi du suaugusius sūnus – 44 metų Viktorą, dirbantį Baltarusijos Saugumo taryboje, ir 40 metų Dmitrijų. A. Lukašenka turi ir dar vieną sūnų, pastarasis yra akivaizdus jo favoritas.

Manoma, kad berniuko motina – buvusi prezidento asmeninė gydytoja Irina Abelskaja.

A. Lukašenka ir G. Rodionovna pažįstami dar nuo mokyklos laikų, kartu lankė tą patį universitetą. A. Lukašenkai tapus prezidentu, sutuoktiniai kartu nebegyvena. Galina nusprendė pasilikti gimtajame Ryžkovičių kaime, kur iki šiol gyvena. Nežinoma, kodėl moteris priėmė tokį sprendimą.

2014 metais A. Lukašenka pareiškė, kad nori likti teisėtu G. Lukašenkos vyru ir neketina skirtis, nepaisant fakto, kad „jiedu kartu negyvena daugiau nei 30 metų“.

„Kodėl būtina skirtis? Kam to reikia? Pasakykite man, kas reikalauja, kad išsiskirčiau?“ – klausė jis.

Rezidencijos, priklausančios Baltarusijos prezidento administracijai

Kita vertus, A. Lukašenka teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, 2014 m. išsiskyręs su žmona Liudmila, galbūt „jautė spaudimą“ tai padaryti.

Baltarusijos vadovas iškėlė prielaidą, jog „mergina ar moteris“ galėjo trokšti V. Putino skyrybų. „Spausti galima ir prezidentus“, – pareiškė jis.

Kaip ir Muammaras Gaddafi, Baltarusijos diktatorius save apsupo sugulovėmis. Apie moterų vaidmenį Baltarusijos vadovo aplinkoje pasakojo portalo charter97.org vyriausioji redaktorė Natalija Radina, davusi interviu televizijos kanalui „Belsat“.

Žurnalistė pabrėžė, kad pirmosios ponios funkcija – labai svarbi bet kurioje šalyje, tačiau Baltarusija šiuo atžvilgiu yra išimtis. Baltarusijai tai neaktualu, mano ji: „Baltarusiją valdo diktatorius. Kad ir kokia moteris stovėtų šalia diktatoriaus, ji negali būti pirmoji ponia.“

Rezidencijos, priklausančios Baltarusijos prezidento administracijai

N. Radinos teigimu, gražūs modeliai ir dainininkės, oficialiuose renginiuose pasirodančios su A. Lukašenka, niekada netaps pirmosiomis poniomis. Vyriausioji redaktorė šias moteris palygino su M. Gaddafi haremo sugulovėmis.

A. Lukašenkos žmonai žurnalistė jaučia simpatiją ir pagarbą: „Akivaizdu, kad ji yra padori moteris, nepanorusi su juo gyventi.“

A. Lukašenka ne kartą poruotas su jaunomis gražuolėmis, tačiau naujausia jo favoritė – 22 metų grožio karalienė Marija Vasilevič.

Po praėjusių metų lapkritį vykusių parlamento rinkimų ji netgi pateko į parlamentą ir tapo jauniausia šalies istorijoje deputate, skelbia „The Times“.

Nuo tada, kai 2018 metų gegužę pasipuošė grožio konkurso „Mis Baltarusija“ karūna, M. Vasilevič gana dažnai viešumoje pasirodydavo su 65 metų prezidentu A. Lukašenka.