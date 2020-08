Ukrainoje – 2,1 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, 40 pacientų mirė

Ukrainoje per pastarąją parą vėl nustatyta rekordiškai daug naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų – 2 134, taip pat mirė 40 anksčiau užsikrėtusių pacientų, ketvirtadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

Išvakarėse taip pat buvo užfiksuotas naujų COVID-19 atvejų skaičiaus antirekordas – skelbta apie 1 967 užsikrėtusiuosius.

Sveikatos apsaugos ministras per spaudos konferenciją sakė, kad tarp užsikrėtusiųjų yra 100 vaikų ir 160 medicinos darbuotojų. Hospitalizuoti 407 žmonės. Be to, per praėjusią parą patvirtintų mirčių skaičius yra didžiausias nuo pandemijos pradžios.

Ukrainoje nustatyti iš viso 98 537 užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejai, 50 441 žmogus pasveiko, iš jų 704 – per pastarąją parą.

Bendras COVID-19 epidemijos aukų skaičius šalyje padidėjo iki 2 184.

Ketvirtadienį šalyje buvo 45 912 žinomų aktyvių koronavirusinės infekcijos atvejų.

Per pastarąją parą daugiausiai naujų COVID-19 atvejų užfiksuota Charkivo (242), Černivcių (189), Lvovo (183), Ivano Frankivsko (168) srityse ir Kijeve (227).