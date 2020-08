Minske protestuotojai formuoja solidarumo grandines

Minske autokrato Aliaksandro Lukašenkos pergalės savaitgalį įvykusiuose Baltarusijos prezidento rinkimuose nepripažįstantys aktyvistai nuo ketvirtadienio ryto formuoja „solidarumo grandines“ įvairiuose sostinės rajonuose.

Šalia metro stoties „Mokslų akademija“ išsirikiavo merginos su gėlėmis, netoli jų gyvą grandinę sudarė vietos ligoninės medikai, dar viena grandinė susiformavo Nepriklausomybės prospekte, informavo naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas.

Pasak liudininkų, panašios akcijos vyksta dar keliuose sostinės mikrorajonuose.

Pirmoji „solidarumo grandinė“ buvo surengta Minske išvakarėse, šalia Komarovo turgaus. Ten buvo susirinkusios per 200 baltai apsirengusių moterų su gėlėmis. Paskui visoje sostinėje buvo sudaromos kitos moterų „solidarumo grandinės“. Panašios akcijos vyko ir kituose Baltarusijos miestuose.

Baltarusijoje protestai vyksta jau ketvirtą dieną iš eilės. Protestuotojai nesutinka su preliminariais rinkimų rezultatais, remiantis kuriais, dabartinis valstybės vadovas A. Lukašenka užtikrino 80,08 proc. balsų, o pagrindinė jo varžovė Sviatlana Cichanouskaja – 10,9 procento.

Anksčiau buvo pranešta, kad per protestus vienas žmogus žuvo, dar per 100 asmenų (įskaitant teisėsaugos pareigūnus) nukentėjo. Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad naktį į pirmadienį buvo sulaikyta per 3 tūkst. žmonių, o ankstesnę naktį – daugiau nei 2 tūkstančiai.

Demonstracijų metu buvo sulaikyti ir keli Rusijos žurnalistai. Antonas Starkovas, Dmitrijus Lasenka ir Semionas Pegovas jau yra paleisti. Pirmadienio vakare buvo paleisti naujienų portalo Znak.com korespondentas Nikita Teliženka ir nepriklausomo naujienų tinklapio „Meduza“ reporteris Maksimas Solopovas.