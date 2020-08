„Visų šių vadinamųjų protestuotojų pagrindas yra žmonės, turintys nusikalstamą praeitį ir šiandien neturintieji darbo. Neturi darbo, todėl vaikšto gatvėmis ir prospektais“, – kalbėjo A. Lukašenka. Jį cituoja valstybinė naujienų agentūra BelTA.

Anot A. Lukašenkos, „visi, kurie šiandien nedirba, turėtų būti išaiškinti ir jiems turėtų būti pasiūlytas darbas“.

„Ir aš noriu įspėti kai kuriuos mūsų, švelniai tariant, buržuazinius piliečius: neduok Dieve, kad kažkas kažkam išduotų padirbtus darbo pažymėjimus. Viskas turi būti sąžininga ir padoru“, – teigė A. Lukašenka.

Jis nurodė teisėsaugos ir vyriausybinėms struktūroms užtikrinti šių nurodymų įgyvendinimą.

Baltarusijos prezidentui A. Lukašenkai lojalūs režimo pareigūnai pirmadienį paskelbė, esą jis rinkimuose surinko 80 proc. balsų ir buvo perrinktas dar vienai kadencijai. Opozicija teigia, kad rezultatai buvo suklastoti, šalyje tris naktis vyko protesto akcijos. Opozicijos kandidatė rinkimuose Sviatlana Cichanouskaja antradienį iš Baltarusijos atvyko į Lietuvą.

Per šias demonstracijas vyko įnirtingų protestuotojų susirėmimų su saugumo pajėgomis.

VRM skelbė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį protestuotojai rinkosi 25 Baltarusijos miestuose, daugiau kaip 1 000 žmonių buvo sulaikyti. Po trijų protestų naktų bendras sulaikytųjų skaičius viršija 6 000.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 51 žmogus buvo hospitalizuotas dėl traumų, patirtų per protestuotojų ir milicijos susirėmimus.

Įvairiuose miestuose žmonės rikiuojasi į gyvąsias grandines

Baltarusiai trečiadienį įvairiuose šalies miestuose ėmė rikiuotis į gyvąsias grandines, kiek anksčiau analogišką akciją Minske surengus maždaug pustrečio šimto baltai apsirengusių moterų su gėlėmis.

Socialiniuose tinkluose paplito nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad prie Minsko metropoliteno stoties „Puškinskaja“, kur anksčiau šią savaitę žuvo vienas iš protestuotojų, stovi rankomis susikibę žmonės. Liudininkai praneša, kad kitame miesto rajone taip pat formuojasi gyvosios grandinės.

Kaip praneša portalas „Naša Niva“, vakarinėje Lydoje į gyvąją grandinę prie vykdomojo komiteto pastato susikibo grupė moterų, Gardine panaši akcija prasidėjo prie autobusų stoties, o šalia apskrities vykdomojo komiteto būstinės į gyvąją grandinę susikibę protestuotojai klūpi ant kelių.

Žmonės taip pat renkasi Žodzinoje vidurio Baltarusijoje.

Anksčiau trečiadienį apie 250 moterų susirinko šalia Minsko Komarovsko turgavietės į protesto akciją prieš suklastotus prezidento rinkimus ir jėgos panaudojimą prieš protestuotojus, nesutinkančius su oficialiais balsavimo rezultatais.

„Liaukitės mus mušę! Tiesiog norime, kad būtų sąžiningai suskaičiuoti balsai, – sakė viena iš akcijos dalyvių. – Atėjome tuščiomis rankomis, be ginklų – kaip ir kiti taikūs protestuotojai. Smurtą naudoja tik viena pusė.“

This morning in #Minsk, #Belarus, some 250 women wearing white formed a solidarity chain to support victims of police brutality in the last 3 days of #protests:pic.twitter.com/gADERgi70K