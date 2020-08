Panaudojus jėgą buvo sulaikytas tut.by korespondentas Breste Stanislavas Koršunovas. Šią naktį jis praleido viename iš Bresto vidaus reikalų rajoninių skyrių. Iki šiol apie jį nėra jokios informacijos.

„Stanislavą puolė maždaug 10 OMON pareigūnų. Jis vilkėjo liemenę su dideliu užrašu TUT.BY iš abiejų pusių. Sulaikomas šaukė, kad yra žiniasklaidos atstovas. Atrodė, jog jį puolė tikslingai, nes kitų šalia ėjusių žurnalistų nelietė“, – portalui tut.by pasakojo liudininkas Denisas.

Nuo žurnalistų nuplėšinėjo akreditacijos korteles, atiminėjo atminties korteles, kai kuriems apgadino įrangą.

Baltarusijoje tvyrant didelei įtampai po ginčijamų prezidento rinkimų teisėsaugos pareigūnai antradienį panaudojo šiurkščią jėgą prieš žurnalistus, pranešė vietos žiniasklaida.

Kaip praneša naujienų portalas Tut.by, pietvakariniame Bresto mieste buvo sulaikytas šio kanalo korespondentas Stanislavas Koršunovas. Nuo teisėsaugos pareigūnų šiurkščių veiksmų taip pat nukentėjo vaizdo operatorius Vsevolodas Zarubinas.

„Breste, Tarybų gatvėje – sulaikymai. Skaitytojai mums praneša, kad apie dešimt omonininkų [milicijos specialiųjų pajėgų narių] tikslingai užpuolė Tut.by korespondentą S. Koršunovą ir šiurkščiai jį sulaikė. Ryšio su Stanislavu neturime“, – sakoma portalo pranešime, paskelbtame per susirašinėjimų platformos „Telegram“ kanalą.

Tuo metu sostinėje Minske nuo teisėsaugos veiksmų nukentėjo Tut.by operatorius V. Zarubinas.

„Nukentėjo Vsevolodas Zarubinas, jam smogė į koją. Jėgos struktūrų pareigūnai sudaužė kameros ekraną ir atėmė darbinę laikmeną su vaizdo įrašu“, – pranešė portalas.

„Tut.by fotografui Vadymui Zamirovskiui nuplėšė [žiniasklaidos darbuotojo] kortelę, taip pat atėmė laikmeną. Laikmenas su darbine medžiaga taip pat atėmė iš Tut.by fotografės Darjos Buriakinos, [naujienų agentūros] „Associated Press“ fotografo Sergejaus Hryco (apgadinta ir kamera), taip pat [laikraščio] „Naša Niva“ fotografės Nadeždos Bužan“, – sakoma pranešime.

Tut.by duomenimis, Gardine taip pat buvo sulaikytas vietos internetinio leidinio „Hrodna.life“ darbuotojas Ruslanas Kulevičius.

„Dešimt žmonių, įskaitant Tut.by ir vietos portalo „Hrodna.life“ korespondentus, įbėgo į parduotuvę, ten įsiveržė OMONas ir prasidėjo šiurkštūs sulaikymai. Mūsų korespondentė Olga Komiagina sugebėjo apsiginti. Jėgos struktūrų pareigūnai sulaikė „Hrodna.life“ korespondentą Ruslaną Kulevičių, jo besilaukiančią žmoną ir kitų Gardino gyventojų“, – nurodė Tut.by.

Antradienį Minske ir keliuose kituose miestuose tęsiasi masiniai protestai prieš praeitą sekmadienį įvykusius prezidento rinkimus, kuriuos, kaip rodo negalutiniai duomenys, triuškinamai laimėjo autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka, užsitikrinęs jau šeštąją kadenciją.

Baltarusijoje trečią naktį iš eilės tęsėsi protestai

Baltarusijoje per naujus protestus vėl prasiveržė smurtas. Socialinėje žiniasklaidoje pirmiausiai iš sostinės Minsko buvo pranešama apie smarkius susirėmimus tarp milicijos ir demonstrantų. Saugumo pajėgos prieš taikius žmones naudojo brutalią jėgą.

„Telegram“ žinių kanale buvo paskelbti vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip uniformuoti pareigūnai muša ir spardo civilius.

Tai buvo jau trečioji protestų naktis iš eilės po sekmadienį vykusių prezidento rinkimų. Milicija prieš demonstrantus vėl panaudojo akinamąsias granatas ir gumines kulkas. Šie priešinosi mėtydami akmenis ir butelius. Girdėjosi sprogimai. Sužeistųjų skaičius kol kas nežinomas. Antradienį žinybos kalbėjo apie 200 sužeistųjų Minske, kurie gydomi ligoninėje.

Stebėtojų teigimu, šį kartą saugumo pajėgos ėmėsi griežtesnių veiksmų prieš demonstrantus nei per ankstesnes naktis. Daug gatvių Minske buvo atitvertos.

Šimtai žmonių ir kituose šalies miestuose dalyvavo protestuose prieš rinkimų klastojimą. Vėl kilo didelių problemų dėl interneto. Trikdydamos ryšį, žinybos nori užkirsti kelią protestuotojų apsijungimui.

