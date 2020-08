Trumpas užsipuolė demokratų kandidatę į viceprezidento postą Harris

JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsipuolė demokratų kandidatę į viceprezidento postą Kamalą Harris. „Ji melavo, jis sakė netiesą“, - pareiškė D. Trumpas, tačiau šių savo žodžių nedetalizavo.

K. Harris nori didinti mokesčius, mažinti karines išlaidas, ji yra prieš gamtinių dujų gavybą hidraulinio ardymo būdu, toliau vardijo prezidentas. Visa tai yra temos, kuriomis jis mėgina mobilizuoti savo respublikonų rinkėjus.

Be to, D. Trumpas priekaištavo 55-erių K. Harris, kad ji per klausymus Senate buvo ypač „piktybiška“ jo kandidato į Aukščiausiąjį teismą Bretto Kavanaugho atžvilgiu. „Aš to taip greitai nepamiršiu“, - pabrėžė jis spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose.

B. Kavanaugho patvirtinimo procesas Senate 2018 metais buvo labai kontraversiškas, nes kelios moterys apkaltino jį seksualiniu priekabiavimu. Galiausiai jis buvo patvirtintas nežymia respublikonų balsų persvara.

D. Trumpas pridūrė, kad jo viceprezidentas Mike‘as Pompeo jam patinka daug labiau. Be kita ko, jį esą gerbia visos religinės grupės.

Demokratų kandidatas į JAV prezidento postą J. Bidenas antradienį paskelbė, kad savo kandidate į viceprezidentus renkasi juodaodę senatorę K. Harris.