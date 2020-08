Čekijoje pareikšti kaltinimai vyrui dėl 11 gyvybių pareikalavusio daugiabučio gaisro

BNS

Čekijoje pareikšti kaltinimai vyrui dėl 11 gyvybių pareikalavusio daugiabučio gaisro Foto: AP / Scanpix

Čekijoje vienam vyrui pirmadienį buvo pareikšti kaltinimai nužudymu po to, kai savaitgalį per gaisrą daugiabučiame name žuvo vienuolika žmonių, įskaitant tris vaikus, pranešė regiono prokuratūra.

Įtariamasis buvo sulaikytas netrukus po to, kai šiaurės rytiniame Bohumyno mieste, esančiame 300 km į rytus nuo Prahos, šeštadienį kilo gaisras. Regiono prokuroras Michalas Krolis sakė, kad jam gresia įkalinimo iki gyvos galvos bausmė. Dabar bus sprendžiama, ar įtariamąjį areštuoti. 11 daugiabučio aukšte kilusiame gaisre žuvo šeši žmonės, o dar penki asmenys užsimušė, kai bėgdami nuo liepsnų šoko per langus. Policija nuo pat pradžių įtarė, kad gaisras buvo sukeltas tyčia. Sekmadienį pareigūnai pranešė aptikę degios medžiagos pėdsakų šalia vieno buto durų. Per incidentą buvo sužaloti 10 žmonių, įskaitant du ugniagesius ir policijos pareigūną. Keturi žmonės tebėra ligoninėse, dviejų iš jų būklė labai sunki. Pasak čekų žiniasklaidos, minėtas vyras sukėlė gaisrą po šeimos konflikto, o keli žuvusieji buvo jo giminaičiai.

