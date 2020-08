Koronaviruso aukų skaičius Brazilijoje viršijo 100 tūkst.

Koronaviruso aukų skaičius Brazilijoje šeštadienį viršijo 100 tūkst., o užsikrėtusiųjų skaičius perkopė 3 mln. ribą, parodė naujausi oficialūs duomenys.

Lotynų Amerikos šalyje, turinčioje 212 mln. gyventojų, užfiksuoti 100 477 mirties atvejai ir patvirtinta 3 012 412 užsikrėtimo atvejų ir pagal šiuos rodiklius Brazilija užima antrą vietą pasaulyje, nusileisdama tik Jungtinėms Valstijoms.

Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, jog per pastarąją parą buvo užregistruoti 905 nauji mirties atvejai ir 49 970 naujų užsikrėtimo atvejų.

Tačiau tikrieji skaičiai dėl nepakankamų testavimo apimčių greičiausiai yra kur kas didesni už skelbiamuosius oficialiai: ekspertų vertinimais, bendras užsikrėtusiųjų skaičius gali būti net šešis kartus didesnis.

Mirtingumas nuo koronaviruso Brazilijoje siekia 478 atvejus 1 mln. žmonių ir yra kiek mažesnis negu Jungtinėse Valstijose (487 atvejai) bei kur kas mažesnis negu Ispanijoje (609 atvejai) ar Italijoje (583 atvejai).

Brazilijos aukščiausiasis teismas tviteryje pranešė paskelbęs gedulą dėl 100 tūkst. koronaviruso aukų.

Jau šeštą mėnesį besitęsiantis koronaviruso protrūkis Brazilijoje nerodo jokių silpimo ženklų.

Pirmasis COVID-19 atvejis šalyje buvo patvirtintas San Paule vasario 26 dieną, o pirmasis mirties atvejis – kovo 12-ąją, taip pat šiame mieste.

Praėjus šimtui dienų nuo pirmojo patvirtinto mirties atvejo, koronaviruso aukų skaičius Brazilijoje pasiekė 50 tūkst., o 100 tūkst. ribai pasiekti prireikė perpus trumpesnio laikotarpio.

Pastarosiomis savaitėmis vis daugėjo užsikrėtusiųjų kaimo vietovėse, taip pat regionuose, kuriuos koronavirusas pasiekė vėliau, visų pirma šalies pietuose ir vidurio vakaruose.

Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro kelis mėnesius paniekinamai atsiliepdavo apie koronaviruso keliamą grėsmę ir iš pradžių jį vadino „menku gripu“, taip pat nesilaikė fizinio atstumo taisyklių ir dažnai pasirodydavo viešumoje be apsauginės kaukės.

Jis kritikavo karantino priemones, kurių ėmėsi kai kurių valstijų gubernatoriai, ir pabrėždavo, jog tokios priemonės gali pakirsti šalies ekonomiką. Be to, jis per vieną mėnesį atleido du sveikatos apsaugos ministrus, kurie ragino imtis griežtų izoliacijos priemonių.

Dešiniųjų pažiūrų lyderis, kuris praėjusį mėnesį pats buvo užsikrėtęs COVID-19, ketvirtadienį pareiškė, kad jo sąžinė dėl atsako į protrūkį yra „švari“ ir jis padarė „viską, kas įmanoma, kad apsaugotų žmonių gyvybes“.