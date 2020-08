JAV per parą patvirtintų koronavirusų aukų – daugiausiai per tris mėnesius

Jungtinėse Valstijose per praėjusią parą užregistruota per 2 000 naujų mirčių nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 – daugiausiai per pastraruosius tris mėnesius, rodo ketvirtadienį 20 val. 30 min. vietos (penktadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku Johnso Hopkinso universiteto paskelbti duomenys.

Šalyje, kur nuo birželio pabaigos vėl smarkiai išaugo užsikrėtimo COVID-19 skaičius, per praėjusią parą užfiksuota 2 060 mirčių ir per 58 tūkst. užsikrėtimo atvejų. Pastarąjį kartą daugiau nei 2 tūkst. mirčių nuo koronaviruso Jungtinėse Valstijose buvo patvirtinta gegužės 7-ąją.

