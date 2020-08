Šalies valdžios atstovai sako, kad, priešingai itin sparčiai plintantiems gandams, sprogimo priežastis su branduoliniais užtaisais neturi nieko bendro, skelbia businessinsider.com.

Dar prieš Libano pareigūnams pareiškus, kad sprogimą sukėlė didžiulės amonio nitrato atsargos, laikytos uosto sandėliuose, kaip skelbia „The Guardian“, branduolinių ginklų ekspertai iš karto ir labai ryžtingai atmetė bet kokius teiginius, jog Beirute galėjo sprogti branduolinė bomba.

Ekspertų paaiškinimus pagrindžia ir filmuota medžiaga, kurią pavyko parengti vietos gyventojams – joje įamžintas didžiulis sprogimas.

Smalsuoliai kameras į Beiruto uosto pusę nukreipė ne šiaip sau – iš pradžių pradėjo kilti nerimą keliantys dūmai. Kai kuriuose įrašuose galima išvysti nedidelius šviesos blyksnius ir garsus, primenančius fejerverkus, o po kelių akimirkų nugriaudi galingas sprogimas, kurį lydi labai ryškiai plika akimi matoma sprogimo banga ir grybą primenantis dūmų stulpas.

Sprogimas padarė labai didelės žalos aplinkiniams pastatams, nukentėjo ir toliau nuo epicentro buvusieji.

Deeply shocked with the visuals of massive explosion in Beirut, Lebanon.



Įraše tviteryje, kuriuo, prieš jį ištrinant, dalijosi ir teigiamai įvertino tūkstančiai, vienas internautas parašė: „Gerasis Dieve. Libano žiniasklaida skelbia, kad čia buvo fejerverkų fabrikas. O ne. Tai buvo grybo formos dūmų stulpas. Tai atominis sprogimas“.

Vėliau šis įrašas buvo ištrintas, tačiau juo jau spėjo pasidalinti tūkstančiai internautų.

Masačusatso universitete branduolinį nusiginklavimą ir jo strategijas studijuojantis Vipinas Narangas paneigė tokius pareiškimus: „Mano specializacija – branduolinių ginklų studijos. Ir tai nebuvo branduolinis ginklas“.

This is a video that I received from another angle - the person who shot it is OK.

Many people thought they just were documenting a big fire in the sea port. #Lebanon #beirutblast pic.twitter.com/CpuUgKAvLV

— Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 4, 2020