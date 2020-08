Pasaulyje koronaviruso aukų skaičius viršijo 700 tūkst.

Pasaulyje nuo koronaviruso mirusių žmonių skaičius trečiadienį pasiekė 700 647. Tai pranešė Johnso Hopkinso universitetas.

Jo duomenimis, daugiausia mirčių tenka Jungtinėms Valstijoms (per 156,7 tūkst.), Brazilijai (per 95,8 tūkst.) ir Meksikai (per 48,8 tūkst.).

Iki šiol koronavirusas diagnozuotas daugiau kaip 18,4 mln. planetos gyventojų. Daugiausia užsikrėtusiųjų – 4 770 273 – nustatyta Jungtinėse Amerikos Valstijose. Po JAV pagal užsikrėtimų skaičių eina Brazilija – 2 801 921, Indija – 1 855 921 ir Rusija – 861 423.

Praėjusių metų pabaigoje Kinijos Uhano mieste prasidėjęs naujojo koronaviruso sukeliamo susirgimo protrūkis išplito į daugumą pasaulio šalių. Kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija jį pripažino pandemija.