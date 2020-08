Ukrainoje per parą nustatytas 1 061 COVID-19 atvejis, 26 žmonės mirė

BNS

Ukrainoje per praėjusią parą užregistruotas 1 061 naujas koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejis, be to, epidemija pareikalavo 26 žmonių gyvybių, dar 737 asmenys pasveiko, antradienį pranešė atsaką į epidemiją koordinuojanti Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba (NSGT).

Ankstesnę dieną Ukrainoje buvo patvirtinta 990 COVID-19 atvejų, o liepos 30-ąją fiksuotas didžiausias per parą nustatytų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius nuo pandemijos pradžios – susirgimas buvo patvirtintas 1 197 žmonėms. Naujojo koronaviruso infekcija šalyje iki šiol nustatyta iš viso 74 219 žmonių, iš jų 40 613 pasveiko, 1 764 mirė. Antradienį šalyje buvo žinomi 31 842 aktyvūs koronavirusinės infekcijos atvejai. Iš vėliausiai nustatytų COVID-19 atvejų daugiausiai užregistruota Lvovo (146), Charkovo (143), Ivano Frankivsko (127) srityse, taip pat Kijeve (108).

