Per „Islamo valstybės“ (IS) ekstremistų surengtą kalėjimo puolimą Rytų Afganistane, naujais duomenimis, žuvo mažiausiai 39 žmonės. Dar 50 asmenų per ilgas valandas trukusius susirėmimus Džalalabade, Nangarharo provincijos sostinėje, buvo sužeisti, informavo žinybos.

Pranešama, kad tarp aukų yra civilių, kalinių ir saugumo pajėgų narių. Nukauti mažiausiai septyni užpuolikai. Atsakomybę už išpuolį prisiėmė IS. Teroristas mirtininkas pradžioje sekmadienį detonavo užminuotą automobilį prie Džalalabado kalėjimo vartų. Po sprogimo smogikams pavyko patekti į pastatą. Susirėmimai tęsėsi ir pirmadienį. Kiek kalinių po atakos pavyko pabėgti iš kalėjimo, kol kas nežinoma. Šimtai kalėjimo Džalalabade kalinių buvo IS kovotojai.

