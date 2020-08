Indijoje – vėl daugiau nei 50 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Indijoje pastarąją parą užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius padidėjo 52 972 ir pasiekė 1 803 695. Kaip pranešė pirmadienį šalies Sveikatos apsaugos ir šeimos gerovės ministerija, nuo infekcijos mirusių žmonių skaičius per 24 valandas padidėjo 771 ir išaugo iki 38 135.

Bendras užregistruotų užsikrėtusiųjų skaičius Indijoje viršijo 1,8 mln. ribą praėjus parai po to, kai jis peržengė 1,7 mln. ribą (sekmadienį jis buvo lygus 1 750 723). Bet infekuotųjų skaičiaus paros prieaugis pastarosiomis dienomis kiek sumažėjo: 52 972 pirmadienį ir 54 735 sekmadienį. Prieš tai buvo fiksuojami paros prieaugio antirekordai: šeštadienį – 57 118, penktadienį – 55 078. Bet ministerijos specialistai įspėja, kad daryti išvadas apie infekcijos plitimo tempų lėtėjimą dar anksti.

Žinybos duomenimis, šiuo metu Indijoje gydomi 579 357 pacientai, kuriems nustatyta infekcija. Daugiausia užsikrėtimo atvejų tenka Indijos vakaruose esančiai Maharaštros valstijai. Iki šiol ten užregistruoti 441 228 infekuotieji.

Tarp žmonių, kuriems per pastarąsias 24 valandas buvo diagnozuotas COVID-19, yra ir Indijos politikų. Sekmadienį į ligoninę buvo paguldytas Indijos vidaus reikalų ministras Amitas Shahas. Be to, šalies pietuose esančios Karnatakos valstijos vyriausiasis ministras Bookanakerė Siddalingappa Yediyurappa tviteryje pranešė, kad jam atlikto testo dėl koronaviruso rezultatai taip pat buvo teigiami.