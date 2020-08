Boltonas: Trumpas yra amoralus prezidentas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra „amoralus“ Baltųjų rūmų šeimininkas, kuris visą dėmesį sutelkė į tai, kas jam padėtų būti perrinktam antrai kadencijai. Tai pirmadienį paskelbtame interviu Ispanijos laikraščiui „El Pais“ pareiškė buvęs Amerikos prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas.

„Manau, kad jis yra amoralus prezidentas, kuris visą dėmesį skiria tiems dalykams, kurie jam padės būti perrinktam, nebūtinai darydamas tai, kas būtų geriausia Jungtinėms Valstijoms“, - sakė J. Boltonas.

„Aš jam keliolika kartų aiškinau, kad Korėjos pusiasalis buvo padalytas 1945 metais, bet jis niekada šito neįsidėmėjo, - teigė buvęs prezidento patarėjas. – Kitais atvejais nepavyksta įsikišti, pavyzdžiui, kai jis Theresai May (Didžiosios Britanijos premjerei nuo 2016 iki 2019 metų) pareiškė: „Ar Jungtinė Karalystė tikrai yra branduolinė valstybė?“. „Žmonės jau žino, kad jis mažai išmano istoriją ir nėra suinteresuotas į ją gilintis“, - teigė J. Boltonas.

71 metų J. Boltonas parašė knygą „Kambarys, kur tai nutiko: Baltųjų rūmų memuarai“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir), kurioje atskleidė politikos formavimo proceso Baltuosiuose rūmuose detales.