Ukrainoje per parą nustatyta 990 COVID-19 atvejų, 13 žmonių mirė

BNS

Koronavirusas Ukrainoje Foto: Zuma Press / Scanpix

Ukrainoje per praėjusią parą užregistruota 990 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, be to, epidemija pareikalavo 13 žmonių gyvybių, dar 333 asmenys pasveiko, pirmadienį pranešė atsaką į epidemiją koordinuojanti Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba (NSGT).

Ankstesnę dieną Ukrainoje buvo patvirtinta 1 112 COVID-19 atvejų, o liepos 30-ąją fiksuotas didžiausias per parą nustatytų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius nuo pandemijos pradžios – susirgimas buvo patvirtintas 1 197 žmonėms. Naujojo koronaviruso infekcija šalyje iki šiol nustatyta iš viso 73 158 žmonėms, iš jų 39 876 pasveiko, 1 738 mirė. Pirmadienį šalyje buvo žinomi 31 544 aktyvūs koronavirusinės infekcijos atvejai.

