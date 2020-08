IS ginkluoti užpuolikai ir mirtininkas surengė ataką prieš Afganistano kalėjimą

Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) sekmadienį prisiėmė atsakomybę už mirtininko sprogdintojo ir ginkluotų užpuolikų ataką prieš vieną kalėjimą Rytų Afganistane; šalies pareigūnai praneša apie mažiausiai tris žuvusius ir 24 sužeistus asmenis.

Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) surengė ataką prieš vieną kalėjimą Afganistano Nangarharo provincijoje, kuri tebesitęsia ir pirmadienį; vietos pareigūnai praneša apie mažiausiai 11 aukų.

Dar 42 žmonės buvo sužeisti per susišaudymą, kuris prasidėjo sekmadienio vakarą, sakė provincijos sveikatos ministerijos atstovas Zahiras Adilas. Pasak jo, aukų ir nukentėjusiųjų skaičius veikiausiai dar didės.

Ataka prasidėjo mirtininkui detonavus sprogmenų prikimštą automobilį prie Džalalabado kalėjimo vartų. Tuomet keli užpuolikai ėmė šaudyti į Afganistano saugumo pajėgų pareigūnus. Tiksliai nežinoma, kiek užpuolikų dalyvauja susišaudyme.

Vienas Afganistano saugumo šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad atakoje dalyvavo nuo penkių iki 10 užpuolikų.

Šaltinis teigė, kad kai kurie iš jų buvo pastate, esančiame už kalėjimo teritorijos ribų, o keliems pavyko užimti pozicijas viename iš kalėjimo teritorijoje esančių apsaugos bokštų ir neleisti ten patekti saugumo pareigūnams.

Kalėjime be kitų nuteistųjų buvo daugiau nei 1 700 kalinių iš Talibano ir IS, pridūrė šaltinis. Visgi kol kas neaišku, ar ataka surengta siekiant išlaisvinti ką nors iš kalinių.

Atsakomybę už išpuolį prisiėmė „Islamo valstybė“ Chorasane (IS-K) – IS atšaka Afganistane. Jos būstinė įsikūrusi Nangarharo provincijoje.

Kaip informavo džihadistų tinklalapius stebinti organizacija SITE, propagandinė IS agentūra „Amaq“ pranešė, kad atsakomybę už ataką Džalalabade prisiėmė ši grupuotė.

Užpuolus kalėjimą, apie 100 kalinių bandė pabėgti, bet daugumą jų sugavo saugumo pajėgos, nurodė Nangarharo policijos atstovas Tareqas Azizas.

Tačiau Nangarharo provincijos tarybos vadovas Ahmadas Ali Hazaratas sakė, kad „daug“ kalinių pavyko pasprukti.

Mieste pradėta jų paieška, informavo saugumo šaltinis.

Sekmadienio ataka įvyko kitą dieną po to, kai Afganistano pagrindinė žvalgybos tarnyba pranešė, kad specialiosios pajėgos per operaciją prie Džalalabado nukovė aukšto rango IS vietos atšakos narį.

Nacionalinio saugumo direktorato pareiškime nurodoma, jog netoli Džalalabado miesto likviduotas Assadullah Orakzai buvo IS žvalgybininkų vadovas. Įtariama, kad A. Orakzai prisidėjo prie kelių aukų pareikalavusių išpuolių Afganistane – tiek prieš kariuomenės, tiek prieš civilinius taikinius.

Talibanas savo ruožtu paneigė esąs susijęs su naujausia ataka, įvykusia paskutinę retų paliaubų tarp sukilėlių ir Kabulo, paskelbtų dėl musulmonų minimos Id al Adchos, dieną.

„Tai ne mūsų ataka. Mūsų mudžahedams dar neleidžiama rengti atakų“, – naujienų agentūrai AFP sakė Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas.

Rytinėje Nangarharo provincijoje reguliariai įvyksta išpuolių; atsakomybę už dalį jų yra prisiėmusi IS.

Gegužės 12-ąją per vietos policijos viršininko laidotuvių ceremoniją nugriaudėjus sprogimui žuvo 32 žmonės. Atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė IS.