Latvijoje mirė senyvas žmogus, užsikrėtęs koronavirusu nuo užsienyje pabuvojusio artimojo

Latvijoje mirė senyvas žmogus, užsikrėtęs koronavirusu nuo giminaičio, sugrįžusio iš užsienio, penktadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Naujausia koronavirusinės infekcijos COVID-19 auka patenka į 90–95 metų amžiaus grupę. Bendras koronaviruso protrūkio Latvijoje skaičius padidėjo iki 32.

Be to, per pastarąją parą šalyje atlikus 1 473 testus COVID-19 nustatyti nustatyti trys nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai.

Bendras Latvijoje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius padidėjo iki 1 231, atlikus iš viso 198 508 pirminius testus koronavirusinei infekcijai nustatyti.

Persirgę koronavirusine infekcija šalyje pasveiko 1 052 žmonės.

Kaip rodo Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos duomenys, penktadienį šalies ligoninėse tebebuvo gydomi keturi koronavirusu užsikrėtę žmonės; visų jų būklė vidutinio sunkumo.