Tačiau analitikai įtaria, kad galutinis šių samdinių tikslas – visai ne Baltarusija.

Kaip rašo „Foreign Policy“, daugelis ekspertų įtaria, kad samdiniai tiesiog naudojo Baltarusiją kaip patogią tranzitinę šalį vykti į Sudaną, Siriją ar Libiją – visas šalis, kuriose jie pastaruoju metu veikė.

Paviešintas suėmimas, regis, yra daugiau nei 25-erius metus šalį valdančio Aleksandro Lukašenkos bandymas pakurstyti baimę dėl Rusijos intervencijos, kad sustiprintų gyventojų paramą prieš rinkimus, rašo įtakingas amerikiečių leidinys.

A. Lukašenka ne kartą gąsdino užsienio valstybių kišimusi (tiek Vakarų, tiek Rusijos), kad save pateiktų kaip asmenį, tinkamiausią apginti šalies suverenitetą. Paskelbus apie „Vagner“ samdinių buvimą šalyje, rinkėjams būtų nusiųstas grėsmingas signalas, jog Baltarusijai gresia Ukrainos likimas, jei žmonės išsižadės A. Lukašenkos.

Nors suėmimai galbūt ir suteikė A. Lukašenkai progą padidinti savo populiarumą prieš rinkimus, nėra aišku, ką jam daryti toliau, norint išvengti aklavietės. Sprendimas paleisti kovotojus į laisvę be teismo sumenkintų prezidento teiginius apie kitų šalių kišimosi grėsmę ir būtų savotiškas antausis Ukrainai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV), įvedusioms sankcijas keletui „Vagner“ filialų dėl kišimosi į kitų šalių reikalus.

Sprendimas pateikti kaltinimus greičiausiai užtrauktų Rusijos rūstybę.

Praktiškai nėra abejonių, jog suimti vyrai priklauso vadinamajai „Vagnerio“ grupei – neaiškiai Rusijos įmonių grupei, siūlančiai samdinius kovoms ir destabilizavimo operacijoms atlikti visame pasaulyje. 16 iš 33 vyrų tapatybes nustatė kontroversiškasis Ukrainos portalas „Mirotvorets“.

"These are professional military, gangsters who are specially trained, mostly as part of private military companies all over the world and they make big money from staging provocations in various states,” 16/https://t.co/mYlMlLErAc