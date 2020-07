Kinijoje per parą užregistruotas 101 naujas COVID-19 atvejis

ELTA

Kinija trečiadienį pranešė, kad per praėjusią parą šalyje nustatytas 101 naujas užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID-19) atvejis. 98 atvejai iš jų yra vietinio perdavimo. Tai didžiausias per vieną parą patvirtintų naujų atvejų skaičius Kinijoje per daugiau kaip tris mėnesius.

Nacionalinės sveikatos komisijos duomenimis, Sindziango regione, kuriame neseniai užfiksuotas naujas protrūkis, užregistruoti 89 nauji infekcijos atvejai. Šiaurės rytinė Liaoningo provincija, kurios uostamiestyje Daliane užfiksuotas naujas COVID-19 židinys, siejamas su jūros gėrybių perdirbimo įmone, pranešė apie aštuonis naujus atvejus. Daliano miesto valdžia įvedė privalomą saviizoliaciją visiems su įmonės darbuotojais kontaktavusiems žmonėms bei uždarė aplinkines teritorijas. Trys nauji įvežtiniai atvejai patvirtinti Šanchajuje ir Guangdonge. Pernai Kinijoje prasidėjęs koronaviruso protrūkis buvo suvaldytas įvedus griežtas karantino priemones, tačiau pastaruoju metu atsiranda naujų infekcijos židinių, ir tai kelia nerimą.

