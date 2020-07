JAV – didžiausias nuo gegužės mirčių nuo Covid-19 skaičius

Jungtinės Valstijos antradienį užfiksavo didžiausią per per pastaruosius pustrečio mėnesio mirštamumą nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19, šalyje per parą mirus 1 592 šiuo virusu užsikrėtusiems žmonėms, pranešė nuolat atnaujinamus duomenis teikiantis Johnso Hopkinso universitetas.

Duomenys, paskelbti Baltimorėje įsikūrusio universiteto 20 val. 30 min. vietos (trečiadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku, rodo, kad per pastarąją parą šalyje buvo patvirtinta daugiau kaip 60 tūkst. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų. PSO: nėra požymių, kad naujasis koronavirusas yra sezoninis Naujojo koronaviruso plitimas, manoma, nepriklauso nuo metų laiko, antradienį pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), ragindama netikėti klaidingais pareiškimais, kad vasara yra saugesnis sezonas. Susiję straipsniai JAV vyksta vakcinos nuo COVID-19 bandymas su tūkstančiais savanorių Sunkiausiu ligoniu visoje Azijoje vadintas vyras: esu gyvas pavyzdys, ką virusas gali padaryti „Atrodo, kad metų laikas neturi įtakos šio viruso plitimui“, – žurnalistams per virtualią spaudos konferenciją sakė PSO atstovė Margaret Harris (Margaret Haris). Ji atkreipė dėmesį, kad kai kuriose labiausiai paveiktose šalyse šiuo metu yra skirtingi metų laikai. Tuo metu, kai Jungtinėse Valstijose, tapusiose labiausiai viruso paveikta šalimi, ten užregistravus beveik 148 tūkst. mirties ir beveik 4,3 mln. užsikrėtimo atvejų, yra vasara, antroje vietoje pagal COVID-19 atvejų skaičių esančioje Brazilijoje, kur nuo viruso mirė jau 87 tūkst. žmonių, šiuo metu yra žiema. PSO atstovė pažymėjo, kad „regis, paplito įsitikinimas, kad virusas yra sezoninis“ ir kad COVID-19 plis bangomis. Taip yra todėl, kad žmonės klaidingai vertina pandemiją per „gripo prizmę, nes būtent taip gripas ir elgiasi“. „Mums visiems reikia suprasti, kad tai yra naujas virusas... ir nors jis pažeidžia kvėpavimo takus, o praeityje kvėpavimo takų virusai buvo linkę plisti šiomis skirtingomis sezoninėmis bangomis, šis elgiasi kitaip“, – pabrėžė M. Harris. Pasak pareigūnės, užuot manę, kad SARS-CoV-2 elgsis kaip kiti labiau žinomi virusai, žmonės turėtų atsižvelgti į jau patvirtintus faktus, kaip sustabdyti COVID-19 plitimą. Anot jos, šiuo atveju padeda fizinio atstumo laikymasis, rankų plovimas, kaukių dėvėjimas tam tikrose vietose, burnos uždengimas kosint ar čiaudint, izoliavimasis namuose pasireiškus simptomams, užsikrėtusiųjų ir su jais kontaktavusių asmenų karantinavimas. „Tačiau šiuo metu mes to nedarome, nes žmonės, regis, yra įsitikinę, kad yra tai yra sezoninis dalykas ir, panašu, kad... tvirtai manoma, jog vasarą nebūna problemų“, – sakė M. Harris. „Vasara yra problematiška. Šis virusas mėgsta bet kokius orus, o ypač jam patinka šokinėti nuo vieno žmogaus prie kito, jiems palaikant artimą kontaktą“, – pridūrė PSO atstovė. „Neduokime jam tokios galimybės“, – paragino ji.

