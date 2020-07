Lenkijoje – staigus COVID-19 atvejų šuolis, 91 nustatytas turistų pamėgtame kurorte

DELFI BNS

Lenkijoje per pastarąją parą nustatyti 502 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė šeši anksčiau užsikrėtę pacientai, sveikatos apsaugos tarnybų informaciją antradienį citavo Lenkijos visuomeninis radijas.

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad iš naujai nustatytų užsikrėtimo atvejų 161 buvo užregistruotas pietiniame Silezijos anglių kasybos regione, kur liga išplito vietos kasyklose. Dar 91 COVID-19 atvejis nustatytas kaimyninėje Mažosios Lenkijos vaivadijoje, kuriai priklauso istorinis Krokuvos miestas ir populiarus kalnų kurortas Zakopanė. Centrinėje Mazovijos vaivadijoje, kuriai priklauso sostinė Varšuva, buvo nustatyti 62 nauji COVID-19 atvejai. Naujausiomis koronavirusinės infekcijos aukomis tapo keturi vyrai, kurių amžius – nuo 66 iki 85 metų, ir dvi 38 ir 80 metų moterys, sakoma ministerijos „Twitter“ žinutėje. Taip pat nurodoma, kad dauguma šių pacientai sirgo gretutinėmis lėtinėmis ligomis. Vakar Lenkijoje buvo nustatyta 337 koronaviruso atvejai. Jau kurį laiką naujų infekcijų skaičius Lenkijoje svyruodamas tai aukštyn, tai žemyn kasdien laikėsi apie 300, todėl antradienio duomenys rodo situacijos pablogėjimą šalyje. Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 43 904, o mirčių – iki 1 682. Bendras pasveikusiųjų skaičius padidėjo iki 33 043, pridūrė Sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu Lenkijos ligoninėse tebegydomi 1 655 COVID-19 pacientai; iš jų 61 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Delfi primena, kad kai kurios šalys pirmadienį vėl įvedė virtinę suvaržymų, pradedant paplūdimių uždarymų ir baigiant karantino priemonėmis, siekdamos suvaldyti koronaviruso infekcijos židinius, pasaulyje oficialiam COVID-19 aukų skaičiui perkopus 650 tūkstančių. Europos šalims, bandančioms sumažinti ankstesnių karantinų jų ekonomikoms padarytą žalą, sunkiai sekasi rasti būdų, kaip suderinti siekį išlaikyti atvirą turizmą ir apsisaugoti nuo naujų koronavirusinės infekcijos protrūkių. Ispanijos turizmo sektorius patyrė naują smūgį, kai britų keliautojai ir vienas stambus kelionių operatorius atsisakė skrydžių į šią šalį, Londonui grąžinus reikalavimą iš ten grįžtantiems asmenims karantinuotis. Belgija sugriežtino reikalavimus dėl fizinio atstumo, siekdama pažaboti „nerimą keliantį“ naujų COVID-19 atvejų skaičiaus augimą. Šalies antrajame pagal dydį mieste Antverpene pirmadienį buvo įvestas draudimas išeiti į gatves nuo 23 val. 30 min. iki 6 val. vietos laiku. Visgi Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pasisako prieš visišką sienų uždarymą. Valstybių sienų uždarymas „nebūtinai yra tvari strategija pasaulio ekonomikai, pasaulio skurstantiesiems ar kažkam kitam“, sakė PSO ekstremaliųjų situacijų vadovas Michaelas Ryanas. „Pasaulinė visiems vienoda politika“ neįmanoma, nes skirtingose šalyse protrūkiai vystosi skirtingai, pridūrė jis.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 2 žmonės įvertino) 5.0000

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: