Lenkijoje nustatyti 337 nauji COVID-19 atvejai, penki pacientai mirė

Lenkijoje per pastarąją parą nustatyti 337 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė penki anksčiau užsikrėtę pacientai, sveikatos apsaugos tarnybų informaciją pirmadienį citavo Lenkijos visuomeninis radijas.

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad iš naujai nustatytų užsikrėtimo atvejų 150 buvo užregistruota pietiniame Silezijos anglių kasybos regione, kur liga išplito vietos kasyklose. Dar 61 COVID-19 atvejis nustatytas kaimyninėje Mažosios Lenkijos vaivadijoje, kuriai priklauso istorinis Krokuvos miestas ir populiarus kalnų kurortas Zakopanė. Centrinėje Mazovijos vaivadijoje, kuriai priklauso sostinė Varšuva, buvo nustatyti 58 nauji COVID-19 atvejai. Naujausiomis koronavirusinės infekcijos aukomis tapo 77 metų moteris ir keturi vyrai, kurių amžius – nuo 57 iki 90 metų. Visi šie pacientai sirgo gretutinėmis lėtinėmis ligomis, sakoma ministerijos „Twitter“ žinutėje. Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 430 402, o mirčių – iki 1 676. Bendras pasveikusiųjų skaičius padidėjo iki 32 856, pridūrė Sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu Lenkijos ligoninėse tebegydomi 1 625 COVID-19 pacientai; iš jų 69 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

