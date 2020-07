Lenkijoje nustatyti 584 nauji COVID-19 atvejai, keturi pacientai mirė

BNS

Lenkijoje per pastarąją parą nustatyti 584 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė keturi anksčiau užsikrėtę pacientai, sveikatos apsaugos tarnybų informaciją šeštadienį citavo Lenkijos visuomeninis radijas.

