Lenkijoje nustatyti 458 nauji COVID-19 atvejų, keturi pacientai mirė

Lenkijoje per pastarąją parą nustatyti 458 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė keturi anksčiau užsikrėtę pacientai, sveikatos apsaugos tarnybų informaciją penktadienį citavo Lenkijos visuomeninis radijas.

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad iš naujai nustatytų užsikrėtimo atvejų 184 buvo užregistruoti pietiniame Silezijos anglių kasybos regione, kur liga išplito vietos kasyklose. Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 42 038, o mirčių – iki 1 655. Bendras pasveikusiųjų skaičius padidėjo iki 31 997, pridūrė ministerija.

