Mergina čiupo šeimai priklausantį AK-47 automatinį šautuvą ir du teroristus nušovė bei dar kelis sužeidė, teigia Goro provincijos pareigūnai. Nuotrauka merginos, laikančios automatinį šautuvą, jau kelias dienas internete plinta tarsi virusas.

Šaltiniai teigia, kad Talibano žmonės į šeimos namus atėjo, nes šeimos galva buvo žinomas kaip vietos valdžios šalininkas. Vėliau teroristų Grivos kaime pasirodė ir daugiau, bet jiems pasipriešino vietiniai ir valdžios remiami kovotojai.

Pareigūnai sako, kad mergina, kuriai yra 16 metų, ir jos jaunesnysis broliukas perkelti į saugią vietą.

Socialinėje žiniasklaidoje merginai negailima gerų žodžių.

„Nusilenkime prieš jos drąsą“, – feisbuke parašė Najiba Rahmi.

Noble Peace Prize should be awarded for Qamar Gul.

This 16 year old Afagan girl shot dead 2 Taliban terrorists and wounded scores of militants after they tried to hurt her parents for supporting the Government.

When Malala could get it.... Why not her? pic.twitter.com/UOMognH8J2