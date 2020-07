Trumpas siunčia daugiau federalinių agentų į nuo ginkluoto smurto kenčiančius miestus

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbė, kad siunčia daugiau federalinių agentų į Čikagą ir kitus didelius miestus padėti kovoti su išaugusiu ginkluotu smurtu.

Apie tokį sprendimą jis pranešė kitą dieną po to, kai trečiame pagal dydį JAV mieste Čikagoje per vieno vyro, nušauto per incidentą, kurį teisėsauga pavadino gaujų smurtu, laidotuves įsipliekus šaudynėms buvo sužeisti 15 žmonių.

Tačiau pareigūnai aiškiai pabrėžia, kad sukarintos pajėgos siunčiamos ne dėl protestų, kaip tai buvo Portlande Oregono valstijoje. Teisių gynėjai ir įstatymų leidėjai praėjusią savaitę piktinosi pranešimais, kad federaliniai agentai, važinėjantys nepažymėtais automobiliais, vakarinėje Oregono valstijoje gatvėse sulaiko protestuotojus.

„Skelbiu apie didinamą federalinės teisėsaugos pareigūnų skaičių bendruomenėse, krečiamose smurtinių nusikaltimų“, – Baltuosiuose rūmuose paskelbė D. Trumpas, o jo pareiškimo klausėsi generalinis prokuroras Williamas Barras bei Federalinio tyrimų biuro (FTB) ir Krašto saugumo departamento vadovai.

„Norime sustiprinti, o ne susilpninti teisėsaugą“, – pareiškė prezidentas, pridūręs, kad „pagalba [miestams] jau pakeliui“.