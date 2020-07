Anksti trečiadienį ryte „ABC 13“ informavo apie konsulato kieme degančias dokumentų prigrūstas šiukšlių dėžes. Policijos atstovas pasakojo „Houston Chronicle“, kad liudininkai matė prie pastato atvirose šiukšlių dėžėse deginamą popierių. Policininkai taip pat informavo „Fox26 Houston“, jog antradienį vakare buvo gautas pranešimas apie gaisrą konsulate. Paaiškėjo, kad jis kilo dėl deginamų dokumentų, skelbia businessinsider.com.

KPRC 2 nurodė, kad policija gavo informacijos apie deginamus dokumentus antradienį, po 20 val. vietos laiku. Vienas iš liudininkų sakė KPRC 2: „Degančio popieriaus smarvė tiesiog tvyrojo ore.“

„Fox26“ pranešė, jog policijos pareigūnai ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai nebuvo įleisti į konsulatą, nes jis laikomas Kinijos teritorija. Policijos atstovas sakė „Houston Chronicle“, kad policininkai negavo leidimo patekti į pastatą. Nufilmuotoje medžiagoje matyti, jog dokumentai deginami lauke prie pastato.

„Business Insider“ nepavyko ne darbo valandomis susisiekti su Kinijos Liaudies Respublikos generaliniu konsulatu Hjustone.

NEW VIDEO: Documents, other materials appear to be burned in courtyard of Consulate General of China in Houston, Texas; police and fire responded but its unclear it they entered property