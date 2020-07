Amerikos Valstybės departamento teigimu, jo sutuoktinė Medni Kadyrova ir dukros Aishat Kadyrova ir Karina Kadyrova pateko į 7031(c) sankcijų taikymo sritį, o tai reiškia, kad joms draudžiama atvykti į Jungtines Valstijas.

„Sprendimas priimtas dėl Kadyrovo dalyvavimo didelio masto žmogaus teisių pažeidimuose Čečėnijos respublikoje“, – teigiama Valstybės sekretoriaus Mike‘o Pompeo išplatintame pranešime.

Reaguodamas į sprendimą, R. Kadyrovas savo „Telegram“ paskyroje paviešino nuotrauką, kuriai pozuoja su dviem automatiniais šautuvais: „Pompeo, mes priimame iššūkį! Nuo dabar viskas bus tik dar įdomiau!“.

Kiek vėliau jis įkėlė vaizdo įrašą, kuriame jis nusifilmavo Čečėnijoje ir pakvietė Pompeo atvykti ir išsiaiškinti, „kas kokias teises pažeidinėja“.

Socialinės žiniasklaidos platformoje „VKontakte“ R. Kadyrovas kelia klausimą, kodėl sankcijos pritaikytos ir jo žmonai bei vaikams.

„Kokius nusikaltimus jie padarė? Kokias teises pažeidė?“, – klausia R. Kadyrovas ir vadina Jungtines Valstijas „intrigantais, melagiais ir pasaulinio masto provokatoriais“.

Jungtinės Valstijos tokį sprendimą priėmė praėjus dviem savaitėms po to, kai Austrijoje dėl tinklaraštininko disidento iš Čečėnijos Mamichano Umarovo nužudymo buvo sulaikyti du rusai.

R. Kadyrovas dėl nužudymo apkaltino neįvardytas „užsienio saugumo tarnybas“, norėjusias kaltę dėl nusikaltimo suversti jam.

2020 metų sausį Prancūzijos Lilio miesto viešbučio kambaryje rastas nužudytas Čečėnijos opozicijos lyderis Imranas Alievas su 135 durtinėmis žaizdomis.

Vasarį Švedijoje su plaktuku užpultas R. Kadyrovą kritikuojantis tinklaraštininkas Tumso Abdurachmanovas. Dėl pasikėsinimo nužudyti sulaikyti du rusai.

R. Kadyrovas, ištikimasis Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas, Čečėnijai vadovauja nuo 2007 metų.

More from Chechen leader Kadyrov after the US put him on their sanctions blacklist over human rights abuses:

Kadyrov had this to say in response last night: "Pompeo, let the battle be joined! It should get interesting!" pic.twitter.com/4z0B9NcUXL